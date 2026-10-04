Montella: "Estou em risco? As críticas ilógicas me machucam e eu não as aceito"

Na véspera da partida válida pela quarta rodada da Uefa Nations League entre Itália e Turquia, marcada para o estádio Renato Dall'Ara na segunda-feira, 5 de outubro, às 20h45, falou o técnico da seleção turca, Vincenzo Montella.





Estas foram as palavras dele na coletiva:









Na Nations League, vocês não estão obtendo os resultados esperados. Na sua opinião, isso evidencia as limitações desta seleção?

"Queremos vencer, competir e nos medir também neste nível. Em boa parte dos três jogos, conseguimos competir, e o resultado ficou equilibrado em alguns momentos, exceto na partida contra a Itália. Estamos motivados, curiosos para esse confronto e com vontade de conseguir resultados, porque jogar de igual para igual não é suficiente".





Que tipo de Turquia veremos sem Guler?

"Guler fará falta, assim como Calhanoglu e Yildiz. Para nós, todos são jogadores importantes, como também são em seus respectivos clubes. No entanto, esta é uma forma de ver novos jogadores em ação e avaliá-los. Estou confiante de que seremos competitivos apesar das ausências e vamos tentar levar para casa uma vitória".





Parece que agora o senhor é o inimigo público número um, enquanto antes da Copa do Mundo era idolatrado por todos. O que pensa disso?

"Conheço as dinâmicas do futebol, estou acostumado com isso e aceito. O que não consigo aceitar são as críticas ilógicas. Já as que considero construtivas, eu aprecio. Pela primeira vez na nossa história estamos competindo na Nations League A, e fui o único treinador a levar a Turquia a esse objetivo. Gostaríamos de fazer partidas competitivas como contra a França ou como no segundo tempo contra a Itália, mas estamos tendo dificuldade para marcar. Contra a Bélgica, chegamos 42 vezes à área adversária e me perguntei o que mais eu poderia fazer. As críticas me machucam: poucos dias atrás me perguntaram se eu conhecia um atacante que marcou quase 100 gols na Série C turca, depois descobri que ele tinha 32 anos. Se fosse um jogador promissor, eu o teria levado em consideração, mas essas críticas ilógicas me machucam".