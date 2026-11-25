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Vincenzo Montella conta sobre sua carreira, primeiro como jogador e depois como treinador.

O ex-técnico da seleção da Turquia disse em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Ninguém fazia quatro gols pela Roma desde os quatro que marquei contra a Lazio em 2002? Para mim, Malen pode fazer até cinco, ele é muito bom e a Roma joga bem e se diverte. Claro, eu fiz os meus em um clássico, sob a marcação de Nesta. Têm um peso um pouco diferente. Fora isso, acho que o holandês será o artilheiro do campeonato. Se continuar assim, pode fazer 30 gols ou mais. Gasperini pode brigar pelo título da Serie A até o fim, tenho de ficar ali até o final e depois, quem sabe".

"Minha melhor lembrança com a camisa da Roma? O gol contra a Juventus: perdíamos por 2 a 0, entrei no segundo tempo e marquei o gol de empate. Depois, a festa pelo título da Serie A. Na noite seguinte ao jogo contra o Parma, fizemos um jantar na minha casa. Capello não tinha sido convidado, mas apareceu mesmo assim. Se eu tivesse aberto a porta para ele, antes o teria feito dar umas duas voltas no prédio. Nossa relação foi turbulenta, acho que lhe devo desculpas. Muitas vezes não me comportei como profissional e me arrependo disso".

"A pior lembrança da minha carreira? A final da Eurocopa de 2000, que a Itália perdeu para a França: estávamos a poucos segundos da vitória. É uma ferida que ainda dói".

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"Cassano? Com ele, era uma brincadeira atrás da outra no vestiário. Uma vez, depois de fingir que estava com febre, trancou um médico de cueca do lado de fora, no terraço. Aprontava de tudo. Primeiro fui companheiro de time dele, depois dividimos o quarto e também fui seu treinador".

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"Balotelli? Mario é um cara bom, apesar do que possam pensar. Mas ele também tem uma personalidade forte. Trabalhei com ele no Adana e tivemos alguns atritos. No segundo ano, ele me ligou para perguntar se deveria voltar ou não, e eu disse para ficar em casa".