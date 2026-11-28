Depois de o Real ir para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o PSV, Mourinho fez três substituições de uma só vez aos 46 minutos, com as entradas de Jude Bellingham, Ibrahima Konaté e Dean Huijsen nos lugares de Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger e Éder Militão.
O Merengue conseguiu virar o jogo sobre o PSV e terminou a partida com vitória por 5 a 1, mantendo os 100% de aproveitamento na Champions League.
Na partida contra o Deportivo Alavés, na noite de sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada de LaLiga, o Real Madrid foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, com gol de Antonio Martínez aos 22 minutos.
José Mourinho decidiu fazer duas alterações cedo, colocando em campo Bernardo Silva e Yan Diomande aos 46 minutos, nos lugares do marroquino Brahim Díaz e de Aurélien Tchouaméni.
Aos 60 minutos, Mourinho lançou o jovem atacante Carlos Espí no lugar de Arda Güler. Foi a primeira vez que Espí entrou tão cedo, já que costumava ser acionado apenas nos últimos 10 minutos das partidas do Real.
Chama a atenção que Aurélien Tchouaméni esteve entre os substituídos nas duas partidas, já que José Mourinho decidiu tirá-lo novamente, repetindo de forma marcante a decisão que havia tomado diante do time holandês.
Graças às mudanças, o Real Madrid cresceu no ataque, e Kylian Mbappé diminuiu o placar aos 69 minutos.