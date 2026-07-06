Moises: Estou feliz com a saída de Salah do Liverpool... e esta é a nossa posição sobre a contratação dele

David Moyes, técnico do Everton, afirmou estar satisfeito com a saída de Mohamed Salah do Liverpool e respondeu, em tom de brincadeira, a uma pergunta sobre a possibilidade de o clube tentar contratar o astro egípcio, cujo contrato expirou neste verão.

Mohamed Salah deixou o Liverpool no final da última temporada, após uma trajetória repleta de conquistas em Anfield, durante a qual conquistou dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões de 2019 e a Copa do Mundo de Clubes, além da FA Cup de 2022 e dois títulos da League Cup.

Moyes reconheceu, em declarações divulgadas pelo site “Liverpool Echo”, que está feliz porque o jogador com a camisa número 11 finalmente deixou o rival local de seu time, sabendo-se que o capitão da seleção egípcia — que espera jogar contra a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo na terça-feira — havia marcado nove gols contra o Everton durante sua passagem como jogador dos Reds.

David Moyes disse: “Não sou especialista em falar sobre Salah, porque meu time é o Everton e somos rivais acirrados”.

E acrescentou: “Mas acho que todos os que fazem parte do Everton ficaram felizes com a saída de Salah, porque ele foi muito bom ao longo dos últimos anos. Ele foi um artilheiro fantástico, um ótimo jogador, e a torcida do Liverpool adorava vê-lo em campo”.

E continuou: “Por isso, acho que todos nós ficamos felizes em ver Mo deixar o Liverpool. Tenho certeza de que isso não será o fim para ele, mas as atuações que ele apresentou durante sua trajetória no Liverpool foram excepcionais”.

Sobre a possibilidade de Salah assinar com o Everton, Moyes comentou: “Não, não. Isso não é possível. A concorrência é muito grande, e o valor de Mohamed Salah para o Liverpool é muito alto, então isso seria impossível”.

Vale lembrar que Mohamed Salah ainda não anunciou seu próximo destino desde que deixou o Liverpool, e continuará como jogador sem contrato até o término da participação da seleção egípcia na Copa do Mundo.