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Mohammed Noor, ex-astro do Al-Ittihad, causou grande polêmica com suas declarações sobre a crise vivida pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, sob o comando do treinador holandês Marino Pušić. Ele afirmou que os jogadores não querem a permanência do técnico e insinuou que o que acontece dentro do elenco pode ser uma das causas da queda nos resultados e no desempenho.

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As declarações de Noor chegam em um momento extremamente delicado para o Al-Ahli, após a derrota por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite. O time chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu três e perdeu o confronto de um jeito que revoltou a torcida e abriu caminho para pedidos de saída de Pušić.

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Durante participação no programa "Nadina", Mohammed Noor disse que o mérito pela vitória sobre o Al-Nassr é dos jogadores do Al-Ahli, por considerar que o que eles apresentaram naquele confronto reflete a vontade e a capacidade do grupo de fazer a diferença em campo, independentemente de qualquer questão ligada à comissão técnica.

O ex-astro do Al-Ittihad acrescentou: "Os jogadores do Al-Ahli é que lutaram, venceram o Al-Nassr e acabaram com eles". Em seguida, fez uma declaração polêmica sobre a relação do elenco com o treinador holandês: "Em bom português: os jogadores do Al-Ahli não querem o treinador".

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As falas de Noor levantam questionamentos sobre o real clima no vestiário do Al-Ahli e sobre se a queda do time está ligada apenas a questões técnicas ou se há desentendimentos entre alguns jogadores e Pušić que afetam a estabilidade do grupo, sobretudo diante das crescentes críticas da torcida ao treinador após os últimos resultados.

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Apesar de falar sobre a falta de vontade dos jogadores em relação à permanência de Pušić, Noor ressaltou que o treinador holandês não assumiu o Al-Ahli nas melhores condições e não teve a chance plena de montar o time e escolher as peças que se encaixam em suas ideias.

Ele explicou que Pušić chegou ao clube em meio a um cenário de confusão e não foi quem decidiu as contratações feitas pelo Al-Ahli, o que torna a avaliação de seu trabalho mais complexa, especialmente porque não teve os poderes e as condições que o ajudariam a construir um time de acordo com sua visão.

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Noor disse que Pušić chegou ao Al-Ahli quando tudo estava "uma bagunça", não escolheu os reforços pessoalmente e também não teve sua chance por completo, sinalizando que atribuir apenas a ele a responsabilidade pela queda do time não reflete todos os aspectos da crise vivida pelo clube.

Ao falar sobre as necessidades do Al-Ahli, o ex-astro do Al-Ittihad destacou que o time precisa ter nomes fortes, com personalidade e garra em campo, e defendeu que os clubes rivais devem entrar nos confrontos contra o Al-Ahli conscientes da dificuldade da missão.

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"Tem que haver garra nos nomes, os clubes precisam ter medo de você", afirmou Noor, indicando que a força do Al-Ahli não depende apenas de contar com jogadores de grande qualidade técnica, mas também de uma personalidade competitiva clara, que permita ao time impor respeito diante dos adversários.

As declarações de Noor colocam a diretoria do Al-Ahli diante de mais de uma questão: o futuro de Pušić, sua relação com os jogadores e a necessidade de devolver disciplina e uma personalidade forte ao time, em um momento em que a pressão aumenta após os recentes tropeços no cenário nacional e continental.