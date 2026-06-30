Mohamed Wahbi: A paciência e a fé foram o motivo da nossa classificação... e a aventura continua

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, atribuiu a vitória dos Leões do Atlas sobre a Holanda e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 à paciência e à autoconfiança, afirmando que a classificação foi merecida.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.

A seleção da Holanda abriu o placar aos 72 minutos com um gol de Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas o Marrocos se recusou a desistir, e Issa Diop marcou o gol de empate aos 90+1, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlante.

Em declarações transmitidas pela rede “BeIN Sports” após a partida, Wahbi disse: “Foi uma partida puramente tática. O adversário nos respeitou muito e optou por jogar com cinco defensores na retaguarda, pois conhece nosso estilo de jogo e a forma como controlamos a posse de bola”.

Ele acrescentou: “Dominamos completamente a partida, tivemos um alto índice de posse de bola e mais chutes a gol; por isso, considero que a vitória e a classificação foram totalmente merecidas”.

E continuou: “Infelizmente, levamos um gol em um contra-ataque enquanto estávamos com a posse de bola, mas tivemos paciência e confiança em nós mesmos até conseguirmos nos recuperar novamente”.

E continuou: “Temos que aceitar a vitória dessa forma, pois cada partida tem um enredo próprio, e agora estamos disputando partidas eliminatórias”.

O técnico marroquino dirigiu uma mensagem aos torcedores da seleção de seu país, dizendo: “A paixão dos marroquinos em todo o mundo nos dá energia e nos faz continuar nessa jornada”.

E concluiu: “Nossa aventura continua e não queremos que ela acabe. Estou orgulhoso do que os jogadores fizeram, e dedicamos esta vitória ao rei e ao povo”.

A seleção do Marrocos se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo na noite do próximo sábado.