Todos os olhares se voltam para o astro egípcio Mohamed Salah, depois que relatos da imprensa turca revelaram novos e surpreendentes desdobramentos sobre o seu futuro, em meio ao acirramento da disputa para contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão, após o fim de sua trajetória histórica com o Liverpool.

Salah encerrou uma passagem excepcional pelo Liverpool que durou nove anos, período no qual conseguiu gravar seu nome com letras douradas na história do clube, depois de liderar a equipe à conquista de todos os títulos nacionais e continentais possíveis, deixando Anfield como um dos maiores jogadores a vestir a camisa do Liverpool.

O clube turco Beşiktaş era o mais próximo de garantir os serviços de Mohamed Salah, depois que as duas partes chegaram a um acordo para que o jogador assinasse um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais uma.

Contudo, Önder Özen, diretor esportivo do Beşiktaş, revelou durante uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira que a negociação travou em suas etapas finais, apesar do acordo inicial, por conta da divergência em torno das exigências financeiras do jogador.

Segundo o famoso jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, Salah tem várias propostas de clubes da liga turca, além de propostas da liga americana e da liga saudita.

Sabuncuoğlu confirmou, através de sua conta na plataforma "X", que Salah e seu agente Ramy Abbas realizarão uma reunião hoje, com o objetivo de avaliar todas as propostas oficiais apresentadas e tomar a decisão final sobre o próximo destino do astro egípcio.