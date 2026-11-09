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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Mohamed Salah incendeia a câmara municipal de Trabzon: qual é a história?

M. Salah
Trabzonspor
Egito
Egito

Do Nilo ao Mar Negro

A transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não foi apenas um negócio futebolístico passageiro, mas se transformou em um acontecimento político e diplomático que dominou a reunião do conselho da Prefeitura Metropolitana de Trabzon em novembro.

No plenário do conselho, na presença do prefeito Ahmet Metin Genç, o nome do astro egípcio foi o mais mencionado, e falou-se de uma nova "amizade" nascida entre o Egito e Trabzon graças ao futebol.

Salah fortalece as relações

A reunião do conselho da Prefeitura Metropolitana de Trabzon foi realizada em novembro, presidida pelo prefeito Ahmet Metin Genç, de acordo com o site turco "61saat".

Em seu discurso durante a reunião, Mustafa Küçük İbrahimoğlu, membro do conselho do partido Yeniden Refah, avaliou o programa realizado no Egito como parte dos esforços de divulgação internacional de Trabzon.

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İbrahimoğlu destacou que a transferência de Mohamed Salah estabeleceu as bases de uma importante relação de amizade entre Trabzon e o Egito, e agradeceu ao clube Trabzonspor por esse passo.

Küçük İbrahimoğlu, que mencionou sua participação na organização do programa no Egito, explicou que a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor contribuiu significativamente para o fortalecimento das relações entre os dois países.

Ele disse em seu discurso: "Também participei da visita ao Egito. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Trabzonspor por consolidar os laços de amizade entre o Egito e Trabzon ao concretizar a transferência de Salah. Espero que nossa visita seja proveitosa".

Agradecimento ao Trabzonspor

Küçük İbrahimoğlu afirmou que a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor contribuiu para a aproximação entre o Egito e Trabzon, e chamou a atenção para o papel do clube de cores grená e azul nesse processo.

Assim, Salah deixou de ser apenas um jogador do Trabzonspor e passou a ser uma ponte de amizade entre dois países, e um embaixador não oficial que conectou as margens do Mar Negro às margens do Nilo, em uma história que começou com uma transferência e se transformou em uma sólida relação de amizade.

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