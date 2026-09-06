O Fortuna Sittard venceu o jogo fora de casa contra o ADO Den Haag por 3 a 2, muito por conta de uma atuação brilhante de Mohamed Ihattaren. O jogador neerlandês-marroquino marcou duas vezes e deu uma assistência.

Em um WerkTalent Stadion lotado, o ADO, após o bom empate contra o Feyenoord (2 a 2), buscava a primeira vitória da temporada. O duelo começou estudado e pouca coisa aconteceu nos primeiros minutos.

Depois de pouco menos de meia hora, porém, Mohamed Ihattaren estragou os planos. Com muita sorte, o meio-campista ficou com a bola e conseguiu finalizar da entrada da área. Após desvio em Milan Hokke, o chute mudou de direção e a bola foi parar no fundo da rede: 1 a 0.

Poucos minutos depois, o Fortuna voltou a golpear: o cruzamento de Ihattaren foi cabeceado com categoria por Lequincio Zeefuik, e logo o placar já marcava 2 a 0 em Haia a favor da equipe de Limburg.

Depois do intervalo, os donos da casa deram a resposta que queriam. Antes dos 15 minutos, Evan Rottier foi até a linha de fundo e encontrou Yannick Eduardo, que completou o cruzamento com qualidade para marcar: 2 a 1.

O ADO não conseguiu manter o embalo, porque Ihattaren fez praticamente logo após o gol que recolocou o time no jogo o seu segundo da tarde. Com um belo chute de longa distância, ele voltou a ampliar a vantagem para dois gols. O canhoto arriscou de uns 25 metros e acertou em cheio, via a parte de baixo do travessão.

A equipe da casa não se entregou e seguiu em busca da última esperança. Aos 45 minutos do segundo tempo, Jesse Bal recolocou emoção na partida ao cabecear para o gol o cruzamento de Juho Kilo: 3 a 2. O empate, porém, não veio. Com a derrota, o ADO ocupa a 17ª colocação, com apenas um ponto. FC Utrecht, Willem II e SC Cambuur também somaram apenas um ponto até aqui.