O astro croata Luka Modric continuou a escrever novos capítulos de sua carreira excepcional, provando que a idade não é obstáculo para brilhar e fazer a diferença, depois de participar de um gol logo no início para o Milan diante da Udinese, alcançando uma marca especial no Campeonato Italiano, com a qual superou um dos maiores nomes do futebol dos últimos anos.

Modric mostrou seu toque mágico durante o confronto entre Milan e Udinese, na noite de domingo, no estádio Friuli, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, após dar uma bela assistência decisiva que contribuiu para a abertura do placar em favor do Rossoneri.





O gol saiu aos seis minutos, quando Modric enviou um passe preciso ao companheiro norte-americano Christian Pulisic, que arrancou com a bola e furou a defesa da Udinese antes de mandá-la para o fundo das redes, dando ao Milan a vantagem logo no início da partida.

Por sua vez, a rede "Opta", especializada em estatísticas, revelou uma marca excepcional alcançada pelo astro croata, que se tornou o jogador com mais assistências no Campeonato Italiano após completar 40 anos, desde o retorno da competição ao formato de 20 times na temporada 2004-2005.

Modric chegou a 4 assistências após completar 40 anos, superando o astro sueco Zlatan Ibrahimovic, que registrou 3 assistências no mesmo período, com o meio-campista do Milan seguindo a provar sua capacidade de influenciar as partidas e fazer a diferença, apesar da idade avançada.











