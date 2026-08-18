Modric: o Milan está no mesmo nível do Real Madrid

O croata Luka Modric, jogador do Milan, confirmou que está pronto para começar sua segunda temporada com a equipe, enfatizando que seu objetivo é competir e corresponder às ambições do clube.

O astro croata afirmou, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "As": "No fundo, eu sabia que queria continuar no Milan, mas também precisava verificar outras questões que me permitissem isso. E agora estou aqui, feliz por ter voltado".

A decisão do meio-campista também foi motivada pelo desejo de conquistar o que não foi possível no ano passado, ao dizer: "Frustração é a palavra que eu usaria para descrever a última partida, porque estávamos jogando bem. Até março estávamos brigando pelo título, e me doía também no plano pessoal que a lesão não me permitiu ajudar a equipe como eu havia feito até aquele momento".

E acrescentou: "No fim, não conseguimos nos classificar para a Liga dos Campeões da Europa, mas ficaram outras coisas positivas, como o ambiente ao redor do clube, no vestiário, e a união entre nós. Nós nos respeitamos muito".

Modric revelou que não esqueceu o Milan nem mesmo quando estava ocupado com a Copa do Mundo no México, Canadá e Estados Unidos, ao dizer: "Nos primeiros dias, só pensei no que deu errado, depois de um ano que foi muito positivo. Depois tive que me concentrar com a Croácia na Copa do Mundo, mas sempre permaneci em contato com o clube, e o Milan esteve sempre presente na minha mente, apesar da minha concentração com a seleção do meu país".

E prosseguiu: "Durante a temporada, eu poderia ter assinado a renovação do contrato, até mesmo em dezembro, mas primeiro quis ouvir meu corpo e saber se eu tinha o mesmo desejo e a mesma paixão pelo futebol. Quando o Milan me mostrou o quanto se importava comigo e o quanto queria a minha presença no novo projeto, foi isso o que eu precisava ouvir. Conversei com minha família e decidi ficar".

E continuou: "Todos falam sobre a minha idade, e alguns jogadores têm metade da minha idade, mas eu não penso nisso. Eles me fazem sentir mais jovem e me incentivam a competir com eles, o que me leva a seguir progredindo. Sou muito competitivo".

Modric considerou que o fator essencial por trás de suas decisões sempre foi o carinho que encontrou nos torcedores do Milan, ao dizer: "Senti o carinho dos torcedores durante todo o ano, onde quer que estivéssemos. Foi mais do que eu poderia imaginar. Quando você sente tanto carinho, o que você quer é retribuir esse carinho e dar o seu melhor para representar o Milan".

E completou: "Joguei no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, mas minha sensação é que o Milan está no mesmo nível. Quando as pessoas falam do Milan, falam de uma maneira diferente de como falam dos outros clubes. Quando você chega aqui, entende isso. Senti como se estivesse aqui há anos. E isso me leva a dar ainda mais".

Modric encerrou: "Este é o lugar onde eu quero estar, e é por isso que estou aqui. Voltei com o mesmo objetivo que tinha no primeiro dia, que é vencer. Temos que ser humildes, trabalhar duro e estar unidos. Quando você joga em um clube como este, a lógica natural é pensar em vencer, e não apenas em se classificar para a Liga dos Campeões da Europa. Você tem que almejar o máximo, e esse é o mesmo objetivo que todos nós temos".