Luka Modrić, astro do Milan, admitiu que o fim de sua carreira no futebol está próximo, elogiando, ao mesmo tempo, a atuação fantástica de seu compatriota e astro do Inter de Milão, Petar

Susić contra Gana na Copa do Mundo de 2026.

O craque do Milan, Modrić, concedeu uma entrevista ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport” nesta segunda-feira, na qual também discutiu seus planos para o futuro.

O contrato de Modrić com o Milan termina oficialmente no final deste mês; segundo relatos, os rossoneri estariam abertos a acionar uma cláusula para prorrogar o contrato até 2027, mas aguardam a decisão do craque croata.

Modrić completará 41 anos em setembro, e esta edição será certamente a última Copa do Mundo da qual ele participará.

Modrić disse: “Estou aproveitando cada momento, cada treino e cada partida”.

O astro croata acrescentou: “Sei que estou em uma certa idade e que o fim da minha carreira no futebol está próximo. Tento aproveitá-la ao máximo, mas não é fácil, especialmente diante da enorme pressão sobre a seleção”.

Modrić é o capitão e líder da seleção croata, repleta de estrelas da Série A italiana, incluindo o meio-campista do Inter de Milão, Sušić.

O jogador de 22 anos, que acabou de completar sua primeira temporada no Inter de Milão, marcou o primeiro gol na partida que terminou com a vitória por 2 a 1 sobre Gana no último sábado, o que permitiu à Croácia encerrar a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 12, a apenas um ponto atrás da Inglaterra.

Modrić declarou: “Susić teve uma atuação fantástica contra Gana e provou que representa o presente, e não apenas o futuro, da seleção”.

O capitão da Croácia continuou: “O mérito é todo dele pelo que vem apresentando desde que se juntou à equipe, e espero que continue assim”.

Modrić encerrou suas declarações abordando os polêmicos intervalos para hidratação na Copa do Mundo, dizendo: “Isso é algo que precisamos analisar, mas não sinto vontade de dizer que seja um problema”.