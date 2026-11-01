Luka Modric elogiou a atuação apresentada pelo Milan na vitória sobre o rival Inter por 3 a 1 no derby da ira, considerando que a equipe talvez tenha feito a sua melhor partida nesta temporada, e cobrando dos companheiros a manutenção do mesmo nível para seguir na disputa pelo título do Campeonato Italiano.

O Milan apresentou uma exibição forte no estádio San Siro, após abrir dois gols cedo, marcados por Christian Pulisic e Adrien Rabiot nos dez primeiros minutos, antes de Alessandro Bastoni diminuir a diferença para a Inter com um cabeceio, e de Diego Moreira recolocar a vantagem em dois gols por meio de uma cobrança de falta magnífica antes do fim do primeiro tempo.

Após a partida, Modric falou à rede "CBS Sports", expressando sua felicidade com a vitória e com a atuação, especialmente porque a equipe precisava de uma reação forte após o tropeço diante do Bologna no meio da semana.

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O meio-campista croata disse, segundo o que foi divulgado pelo site Goal: "É uma vitória impressionante e uma atuação espetacular. Desde o primeiro minuto, acho que talvez tenha sido a nossa melhor partida nesta temporada. Merecemos a vitória no geral, e estamos muito felizes após o resultado decepcionante diante do Bologna".

Sobre seu papel em ajudar os jogadores jovens a superar uma semana difícil, Modric destacou a necessidade de concentrar-se nos próximos confrontos, dizendo: "Você precisa ser positivo. Não dá para reclamar demais da partida passada, porque você sabe que a próxima partida chega rápido".

Modric esclareceu que o Milan ainda está se adaptando a novas ideias táticas, o que pode impor certa oscilação no desempenho e nos resultados, mas alertou contra a repetição de derrotas desnecessárias caso a equipe queira disputar títulos.

E acrescentou: "Estamos evoluindo como equipe, e há novas ideias na forma de jogar. Às vezes haverá períodos de altos e baixos, mas precisamos tentar reduzir esses períodos ruins o máximo possível se quisermos vencer títulos".

Ele também elogiou o clima da torcida no San Siro, afirmando que o apoio dos torcedores esteve presente desde o aquecimento, e disse: "Hoje à noite, desde o aquecimento, os torcedores estiveram excelentes, e esse tipo de clima ajuda você a conquistar mais vitórias".

A vitória elevou o saldo do Milan para 21 pontos após a disputa de 10 rodadas do Campeonato Italiano, fazendo-o subir à quarta posição e reduzir a diferença para quatro pontos em relação aos líderes Inter e Lazio.

O Milan, sob o comando de seu treinador Ruben Amorim, busca aproveitar o impulso da vitória na próxima fase, antes de receber o húngaro Ferencváros na Liga Europa, em busca de um novo triunfo diante de sua torcida.

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