Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Traduzido por

Modric após o dérbi: Não há tempo para lamentações, e é isso que devemos fazer para conquistar títulos

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
L. Modric
Itália
Croácia

Mensagem decisiva

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

Luka Modric elogiou a atuação apresentada pelo Milan na vitória sobre o rival Inter por 3 a 1 no derby da ira, considerando que a equipe talvez tenha feito a sua melhor partida nesta temporada, e cobrando dos companheiros a manutenção do mesmo nível para seguir na disputa pelo título do Campeonato Italiano.

O Milan apresentou uma exibição forte no estádio San Siro, após abrir dois gols cedo, marcados por Christian Pulisic e Adrien Rabiot nos dez primeiros minutos, antes de Alessandro Bastoni diminuir a diferença para a Inter com um cabeceio, e de Diego Moreira recolocar a vantagem em dois gols por meio de uma cobrança de falta magnífica antes do fim do primeiro tempo.

Após a partida, Modric falou à rede "CBS Sports", expressando sua felicidade com a vitória e com a atuação, especialmente porque a equipe precisava de uma reação forte após o tropeço diante do Bologna no meio da semana.

Leia também: Vídeo: começo de outra era: Milan relembra a memória do derby de 1949

O meio-campista croata disse, segundo o que foi divulgado pelo site Goal: "É uma vitória impressionante e uma atuação espetacular. Desde o primeiro minuto, acho que talvez tenha sido a nossa melhor partida nesta temporada. Merecemos a vitória no geral, e estamos muito felizes após o resultado decepcionante diante do Bologna".

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT

MIL

MIL

Liga Europa

05 de nov. de 2026

FTC

FTC

Sobre seu papel em ajudar os jogadores jovens a superar uma semana difícil, Modric destacou a necessidade de concentrar-se nos próximos confrontos, dizendo: "Você precisa ser positivo. Não dá para reclamar demais da partida passada, porque você sabe que a próxima partida chega rápido".

Modric esclareceu que o Milan ainda está se adaptando a novas ideias táticas, o que pode impor certa oscilação no desempenho e nos resultados, mas alertou contra a repetição de derrotas desnecessárias caso a equipe queira disputar títulos.

E acrescentou: "Estamos evoluindo como equipe, e há novas ideias na forma de jogar. Às vezes haverá períodos de altos e baixos, mas precisamos tentar reduzir esses períodos ruins o máximo possível se quisermos vencer títulos".

Ele também elogiou o clima da torcida no San Siro, afirmando que o apoio dos torcedores esteve presente desde o aquecimento, e disse: "Hoje à noite, desde o aquecimento, os torcedores estiveram excelentes, e esse tipo de clima ajuda você a conquistar mais vitórias".

A vitória elevou o saldo do Milan para 21 pontos após a disputa de 10 rodadas do Campeonato Italiano, fazendo-o subir à quarta posição e reduzir a diferença para quatro pontos em relação aos líderes Inter e Lazio.

O Milan, sob o comando de seu treinador Ruben Amorim, busca aproveitar o impulso da vitória na próxima fase, antes de receber o húngaro Ferencváros na Liga Europa, em busca de um novo triunfo diante de sua torcida.

Leia também: Mourinho volta ao estádio do Racing após 15 anos: tudo mudou, menos a bandeira do Barcelona!

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google