Modric acende os sonhos de um clube inglês na caminhada rumo à Premier League

O Swansea City busca se livrar da imagem de equipe modesta e recuperar o brilho de outros tempos, em uma transformação conduzida em grande parte pelo astro croata Luka Modric.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o ex-jogador do Real Madrid, que atualmente defende as cores do Milan, deu um forte impulso ao projeto ao se juntar ao clube como investidor e sócio-proprietário em abril de 2025, declarando: "Esta é uma oportunidade muito empolgante. O Swansea tem uma identidade consolidada, uma torcida incrível e a ambição de competir nos mais altos níveis. Como jogador de elite, acredito que sou capaz de oferecer minha experiência ao clube. Meu objetivo é contribuir de forma positiva para o crescimento do clube e ajudar a construir um futuro promissor".

A era do Swansea espanhol ainda está viva na memória, depois que a equipe disputou sete temporadas consecutivas na Premier League entre 2011 e 2018 e conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2012-2013 sob o comando do técnico Michael Laudrup, com Michu, Rangel, Chico Flores e Pablo Hernández em campo.

Atualmente, o Swansea City parece estar no caminho certo para recuperar suas glórias, já que lidera a tabela de classificação da Championship após somar 20 pontos nas primeiras 9 rodadas, com dois pontos de vantagem sobre o Middlesbrough, 4 pontos sobre West Ham e Stoke City, e 6 pontos sobre Wolverhampton, Queens Park Rangers, Birmingham City, Millwall, West Bromwich Albion e Bristol City. Trata-se do melhor início de campeonato da equipe desde a adoção do sistema de 3 pontos por vitória.

A trajetória da equipe viveu outro ponto de virada com a chegada de Vítor Matos ao comando técnico há menos de um ano, mais precisamente no fim de novembro de 2025.

O treinador, que já havia trabalhado como auxiliar do alemão Jürgen Klopp no Liverpool, assumiu a equipe na vigésima colocação, a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento, antes de conduzi-la ao décimo primeiro lugar no fim da temporada, com 17 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Essa evolução veio de forma gradual, sem recorrer a mudanças radicais. Após renovar seu contrato até 2030, Vítor Matos afirmou que percebeu, desde sua chegada, a força da relação entre o Swansea City, sua torcida e a comunidade ao redor do clube, acrescentando: "Criamos boas bases na temporada passada, mas agora precisamos olhar para frente e seguir trabalhando duro e evoluindo".

O clube também não deixou de dar atenção às categorias de base, tendo disputado um amistoso de preparação para a temporada com uma escalação inicial que contou com 10 jogadores formados na academia do clube. Além disso, a política de contratações planejadas começou a dar frutos. O Swansea conseguiu manter seu atacante goleador Zan Vipotnik, além de investir 26,6 milhões de euros nas contratações de Joseph Obuko, Moussa Yeo, Elijah Just, Steven Oustaquio e Steven Welch, e também de contar com os serviços de Jeremy Monga, Jenson Seelt e Tiago Parente por empréstimo.

Esse sucesso reflete o compromisso da equipe com a filosofia "Swansealona", antes consolidada por Roberto Martínez, Brendan Rodgers e Michael Laudrup. O time comandado por Vítor Matos, eleito o melhor treinador da Championship no mês de agosto, pode se orgulhar de ser o que mais troca passes, com 4845 passes, e o segundo em posse de bola, com 59,4%.

Apesar de ocupar a sexta posição na lista das equipes que mais marcaram, com 15 gols, aparece em quarto lugar em número de finalizações, com 48 chutes.

A força do Swansea não se limita ao setor ofensivo: a equipe também apresenta uma solidez defensiva evidente, sendo a menos vazada, com apenas 7 gols sofridos, além de liderar a lista dos times que mais vezes ficaram sem levar gol, com 4 partidas.

A aposta da equipe em uma linha defensiva adiantada tem se mostrado eficaz, já que apenas o Bolton a superou na armadilha do impedimento, com adversários caindo em impedimento 46 vezes diante dele, contra 37 vezes diante do Swansea.

Assim, o Swansea City recupera o sonho de voltar à elite, apoiado em sua evolução técnica e em seus resultados expressivos, e conduzido por um projeto que conta com o apoio de Luka Modric.



