Moatamed Gamal: o árbitro nos tirou dois pênaltis contra o Ahly

Moatamed Gamal, técnico do Zamalek, afirmou que sua equipe merecia ao menos dois pênaltis no clássico contra o Al Ahly, e pediu desculpas à torcida do clube branco após a derrota.

O Al Ahly venceu o rival Zamalek por 2 a 0, na noite deste domingo, no Estádio do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio.

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Moatamed Gamal disse, durante a entrevista coletiva após a partida: "Não tivemos sorte no primeiro tempo e sofremos um gol numa bola que bateu em um dos jogadores e mudou de direção".

E acrescentou: "O Zamalek foi melhor no segundo tempo, mas não convertemos as chances que tivemos e sofremos o segundo gol. Vamos encerrar o assunto desta partida e começar a nos concentrar no importante jogo contra o Exército de Ruanda, na Liga dos Campeões da África".

E prosseguiu: "Mudei a forma de jogar por necessidade, por causa das ausências e das lesões, além da doença de Oday Dabbagh depois de seu retorno, e da lesão de Adam Kayed durante o aquecimento, antes do jogo. E, no mínimo, o Zamalek merecia dois pênaltis na partida de hoje. Nunca falei sobre arbitragem, mas o que aconteceu foi estranho, e espero que todos vejam os dois lances".

"Erros simples"

O treinador do Zamalek continuou: "Sofremos dois gols por causa de erros simples, e vamos trabalhar para corrigi-los e evitar que se repitam. Coloquei Ahmed Sherif como titular por causa de sua velocidade, e o perigo do Zamalek no primeiro tempo veio de suas arrancadas".

Em resposta a um jornalista que descreveu a derrota como dura, ele disse: "Não diga que o resultado é duro; a partida foi 50-50, e o resultado não é pesado".

Gamal encerrou sua fala dizendo: "Peço desculpas à torcida do Zamalek. Eu gostaria de tê-la deixado feliz na partida de hoje com uma vitória sobre o Al Ahly".



