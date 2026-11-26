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A Major League Soccer (MLS) está finalizando outra grande reformulação dos playoffs. A partir da temporada 2027-28, a rodada de repescagem e a primeira fase em melhor de três serão eliminadas. O novo formato, com 16 equipes, busca aumentar a importância da temporada regular depois que o sistema atual se mostrou ineficaz para manter o ritmo da competição e recompensar os times de melhor campanha.

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MLS prepara grande reformulação dos playoffs

A MLS está finalizando outra grande reformulação da estrutura dos playoffs , enquanto os playoffs da MLS Cup de 2026 começam. A partir da temporada 2027-28, a liga eliminará a repescagem, introduzida há pouco tempo, e abandonará o formato em melhor de três da primeira fase, segundo informações do The Guardian.

As mudanças reduzirão os playoffs a 16 equipes. No novo modelo, as duas primeiras fases terão confrontos de ida e volta, enquanto as semifinais e a final voltarão a ser disputadas em jogo único, com mando de campo da equipe de melhor campanha.

Por que a liga vai abandonar as séries em melhor de três

Introduzida em 2023, a primeira fase em melhor de três se mostrou ineficaz para manter a emoção ou recompensar as melhores campanhas da temporada regular. Nas últimas três temporadas, passaram-se impressionantes 35 dias entre o fim da temporada regular e a segunda fase por causa da pausa para jogos de seleções em novembro.

Embora a pausa para a Copa do Mundo de 2026 tenha permitido à MLS adiar o início dos playoffs deste ano para depois do período de jogos de seleções, o intervalo entre o Decision Day e as quartas de final ainda chegou a 28 dias. A liga também considerou um modelo de eliminação dupla inspirado no futebol australiano antes de optar pelo plano mais recente.

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Embora ninguém da MLS tenha comentado de imediato as informações mais recentes, a liga confirmou em agosto que analisava o formato. "A Major League Soccer continua avaliando possíveis ajustes no formato dos playoffs como parte de uma análise mais ampla da mudança da liga para um novo calendário de competições, a partir da temporada 2027-28", disse uma pessoa porta-voz na ocasião.

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Uma tentativa de aumentar a importância da temporada regular

Um dos principais motivos por trás dos ajustes constantes é o desejo de aumentar o peso da temporada regular. Atualmente, 60% dos clubes se classificam para os playoffs, o que torna a disputa por vagas permissiva demais.

Essa facilidade ficou evidente neste ano, quando o Real Salt Lake chegou à primeira fase apesar de ter vencido apenas uma das 16 partidas disputadas depois da Copa do Mundo. O time superou o Minnesota United no Decision Day, mesmo com o adversário vindo de uma sequência de apenas uma vitória em 18 jogos.

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O modelo de 2027-28 será o sexto formato diferente de playoffs usado pela MLS desde sua criação, em 1996. A liga abandonou brevemente os confrontos de ida e volta em 2019, antes de reintroduzir séries mais longas após firmar sua parceria de transmissão com a Apple, em parte para garantir aos classificados de posições inferiores a receita de pelo menos uma partida em casa nos playoffs.

O que vem pela frente para os playoffs da MLS?

Por enquanto, os clubes terão de disputar os playoffs da MLS Cup de 2026 pelo sistema atual, antes que a reformulação entre em vigor junto com o novo calendário de competições da liga em 2027-28.

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Alguns detalhes do novo formato ainda precisam ser esclarecidos. Não se sabe como será definida a ordem dos mandos de campo nos confrontos de ida e volta, embora o último formato da MLS com esse tipo de disputa tenha dado à equipe de melhor campanha o mando do segundo jogo, o decisivo.