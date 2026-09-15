O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a escalação de seu time para o confronto contra o Al-Gharafa, do Catar, na noite desta terça-feira.
O Al-Hilal recebe o Al-Gharafa na noite desta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, em partida válida pela primeira rodada da competição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
A escalação do Al-Hilal para o duelo contra o Al-Gharafa ficou da seguinte forma:
Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Al-Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Sanfrei, Simon e Mitri.
Do outro lado, Pedro Martínez anunciou a escalação do Al-Gharafa, que ficou da seguinte forma:
Koni, Al-Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Saifeddine, Fabrício, Sassi, Bennacer, Dunas e Frank.