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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Mitrović substitui Watkins na escalação oficial do Al-Hilal contra o Al-Gharafa

Al Hilal x Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Catar

A partida na primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a escalação de seu time para o confronto contra o Al-Gharafa, do Catar, na noite desta terça-feira.

O Al-Hilal recebe o Al-Gharafa na noite desta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, em partida válida pela primeira rodada da competição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A escalação do Al-Hilal para o duelo contra o Al-Gharafa ficou da seguinte forma:

Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Al-Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Sanfrei, Simon e Mitri.

 Do outro lado, Pedro Martínez anunciou a escalação do Al-Gharafa, que ficou da seguinte forma:

Koni, Al-Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Saifeddine, Fabrício, Sassi, Bennacer, Dunas e Frank.



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