Mitchell Dijks não vai mais dar sequência à carreira na Tailândia. O lateral esquerdo está atualmente sem clube e parecia prestes a assinar contrato em Bangcoc nesta semana, mas isso não vai acontecer, segundo a ESPN.

Para Dijks, havia um contrato pronto até meados de dezembro, com perspectiva de renovação até o verão. No entanto, o clube retirou a oferta após os exames médicos.

O BG Pathum United queria utilizar Dijks imediatamente, mas uma lesão foi detectada nos exames. Por isso, o clube desistiu do negócio de forma imediata.

Dijks está atualmente na ilha indonésia de Bali, onde tem uma casa. O ex-defensor de clubes como Fortuna Sittard e Ajax tenta encontrar um clube no Sudeste Asiático.

O lateral esquerdo de 33 anos atuou ao longo da carreira por Ajax, Willem II, sc Heerenveen, Norwich City, Bologna, Vitesse, Fortuna Sittard e Nam Dinhh FC, do Vietnã.