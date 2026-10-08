Mitchel Bakker assina na Eredivisie: "Ele jogou no mais alto nível"

O NEC acertou a contratação de Mitchel Bakker para o restante da temporada, anunciou o clube por meio de seus canais oficiais. O time de Nijmegen tem, após esta temporada, a opção unilateral de estender o vínculo por mais um ano.
Bakker, de 26 anos, estava sem clube após sua saída no verão europeu da Atalanta. O lateral-esquerdo e também meio-campista pela esquerda, que ainda pode atuar como zagueiro, já vinha treinando nas últimas semanas durante o período de treinamentos do NEC em Estepona, na Espanha.
Nos últimos dias, Bakker também já estava em Nijmegen e agora se vinculou em definitivo ao participante da Liga Europa. O ex-jogador das seleções de base da Holanda vai vestir a camisa 5 no Goffertstadion.
"Mitchel jogou no mais alto nível, em três grandes ligas europeias", disse o diretor técnico Carlos Aalbers. "Ele leva essa experiência para Nijmegen e, além disso, pode ser utilizado em diversas posições."
Bakker passou pelas categorias de base do Ajax, onde disputou duas partidas pela equipe principal. Em 2019, transferiu-se para o Paris Saint-Germain e depois defendeu Bayer Leverkusen, Lille OSC e, portanto, a Atalanta.
Em 2022, Bakker esteve na pré-lista da seleção da Holanda para a Copa do Mundo. No entanto, o então técnico Louis van Gaal não o incluiu na convocação final. Sua estreia pela seleção principal ainda não aconteceu.
O NEC também informou que Bakker está apto a jogar com efeito imediato. Se ele também estiver de imediato na lista do técnico Dick Schreuder, já o espera um duelo especial no sábado. Na ocasião, está marcado em Amsterdã o confronto com seu ex-clube, o Ajax.