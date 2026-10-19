O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, afirmou em diversas ocasiões que não para para analisar suas estatísticas.

Flick dá uma importância relativa aos recordes que continua a estabelecer com o Barcelona, sendo o mais recente a igualdade do melhor início na história de La Liga, depois de conquistar o aproveitamento máximo nas primeiras 9 rodadas.

O jornal Mundo Deportivo informou que Flick chegará à sua 100ª vitória com o Barcelona se vencer amanhã, terça-feira, o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa.

Desde sua chegada ao clube catalão no verão de 2024, Hansi Flick comandou o Barça em 129 partidas em todas as competições oficiais. Essas vitórias renderam ao Barcelona dois títulos de La Liga, dois títulos da Supercopa da Espanha e um título da Copa do Rei.

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Já Luis Enrique, técnico do Paris, que tentará impedir Flick de alcançar essa marca, conquistou 100 vitórias em 126 partidas com o Barcelona, ou seja, em 3 jogos a menos, com um aproveitamento de 79,3%.

Enrique é o único técnico na história do Barcelona que precisou do menor número de partidas para alcançar esse feito, enquanto Pep Guardiola precisou de 139 partidas para conquistar o mesmo número com o time catalão.

Luis Enrique encerrou sua passagem pelo Barcelona depois de conquistar 138 vitórias em 181 partidas, com um aproveitamento de 76,2%. O desempenho de Flick segue a mesma direção, já que seu aproveitamento de vitórias chegará a 77,5% ao alcançar os 100 triunfos. E seu índice de vitórias pode se tornar ainda mais impressionante com a continuidade de sua trajetória.

Flick sempre se apoia em uma abordagem que conquista vitórias e raramente perde. Das 128 partidas que o Barcelona disputou sob seu comando até agora, o time só foi derrotado em 19 ocasiões.

Considerando as dez partidas que terminaram empatadas, um saldo baixo em comparação com equipes comandadas por outros técnicos, o percentual de partidas em que o Barcelona não perdeu chega a 85%, um índice excelente, enquanto Enrique alcançou o percentual de 88%.