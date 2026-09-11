As partidas de futebol na Holanda passarão, a partir de agora, a ser interrompidas imediata e definitivamente quando torcedores atirarem ou lançarem fogos de artifício no campo ou em direção a outras arquibancadas. A diretoria da competição incluiu essa medida no protocolo, informa o Ministério da Justiça e Segurança após consulta com, entre outros, a KNVB e a polícia.

Com isso, as regras em torno de incidentes com fogos de artifício ficam consideravelmente mais rígidas. Se antes as partidas ainda podiam ser paralisadas temporariamente e retomadas depois, isso deixará de acontecer nessas situações.

"Não vai mais ser paralisado, não vamos mais avaliar, não: interrompido. Todo mundo para casa", disse o ministro da Justiça, David van Weel, após o fim da reunião do conselho de ministros. O integrante do VVD quer que fique muito mais claro e previsível para os torcedores quais são as consequências de mau comportamento nos estádios.

Segundo Van Weel, além disso, deve-se evitar que haja discussão sobre a aplicação das regras. "Para que se saiba: intimidação ou ameaça não vão livrar você disso aqui. É simplesmente o que é."

A nova medida também deve garantir que prefeitos ou diretores de clubes individualmente não possam mais exercer influência sobre a decisão de retomar uma partida após esse tipo de incidente. Portanto, quando fogos de artifício forem atirados ou lançados no campo ou em direção a outras arquibancadas, a interrupção definitiva será imediata.

A KNVB trabalha, ao mesmo tempo, em 'medidas adicionais contra fogos de artifício nos estádios'. Por enquanto, a federação não informa em que consistirão exatamente essas medidas, enquanto as organizações envolvidas também investigam quais "possibilidades tecnológicas" podem ser empregadas contra o mau comportamento em torno das partidas.

No mês passado, ainda houve grande agitação durante a partida entre SC Cambuur e Feyenoord. O duelo foi interrompido depois que hooligans do Feyenoord soltaram muitos fogos de artifício, deixando sete torcedores do Cambuur feridos, mas a partida acabou não sendo definitivamente interrompida.

No último fim de semana, porém, deu errado em FC Utrecht x Go Ahead Eagles. A partida foi definitivamente interrompida depois que torcedores do time da casa primeiro atiraram fogos de artifício no gramado e, após a retomada, novos objetos, desta vez copos, voltaram a parar no campo.