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A seleção senegalesa recuperou o título da Copa Africana de Nações de 2025 por decisão da Corte Arbitral do Esporte, encerrando uma das crises mais polêmicas da história do torneio. O resultado levou o ministro da Justiça do Senegal, Moussa Sarr, a celebrar o veredito, afirmando que o país recuperou sua dignidade e seus direitos e elogiando o papel desempenhado pelo presidente da República, Bassirou Diomaye Faye, no acompanhamento do caso e no apoio aos esforços jurídicos em defesa da posição senegalesa.

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Em declarações reproduzidas pelo jornal senegalês “Seneweb”, Moussa Sarr disse estar aliviado com a decisão da Corte Arbitral do Esporte e elogiou a mobilização de todas as partes que participaram da defesa da posição do país ao longo das etapas da disputa.

O ministro fez um elogio especial ao presidente da República, Bassirou Diomaye Faye, destacando seu compromisso e seu envolvimento pessoal no caso, em referência ao apoio que o processo recebeu no mais alto nível das instituições do Estado senegalês.

O elogio de Sarr ao presidente não está desvinculado de sua trajetória no caso: o ministro da Justiça integrou a equipe de advogados formada para defender os interesses senegaleses perante os órgãos competentes, antes de ser nomeado para o governo em 1º de junho de 2026.

Assim, Sarr conhecia diretamente o andamento jurídico do caso antes de assumir o cargo no governo, o que confere peso adicional às suas declarações sobre os esforços feitos pelo Senegal nessa batalha.

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O ministro da Justiça também parabenizou a Federação Senegalesa de Futebol, a equipe de advogados encarregada de representar o país e os jogadores da seleção senegalesa que conquistaram o título.

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Ele encerrou sua mensagem com uma frase marcante, que refletiu o tamanho da satisfação senegalesa com o resultado: “O Senegal mantém seu título e recupera plenamente sua dignidade”.

Federação Senegalesa revela detalhes do apoio do governo

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A menção ao papel do presidente senegalês ganha ainda mais importância diante do comunicado oficial divulgado pelo presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, em 24 de novembro, após o recebimento da notificação final da Corte Arbitral do Esporte.

Em sua mensagem ao povo senegalês e à família do futebol, Fall expressou gratidão ao presidente Bassirou Diomaye Faye, ao primeiro-ministro e a todo o governo, e agradeceu especialmente ao Ministério do Esporte pelo apoio contínuo durante a crise.

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O presidente da federação explicou que esse apoio começou na cerimônia de entrega da bandeira nacional à seleção, em 17 de dezembro de 2025, e continuou nos meses seguintes, ressaltando que o respaldo do governo respeitou a autonomia jurídica e institucional da Federação Senegalesa de Futebol.

Ele também falou do papel diplomático exercido pelo Estado senegalês, que descreveu como discreto e a serviço dos interesses dos cidadãos e das relações africanas.

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No mesmo contexto, Abdoulaye Fall elogiou a equipe de defesa jurídica que conduziu a batalha perante a Corte, agradeceu especialmente ao advogado Seydou Diagne, coordenador da equipe de defesa, e fez uma saudação especial ao ministro da Justiça, Moussa Sarr, como um dos membros fundadores desse grupo.

Fall revelou que Sarr deixou a equipe de defesa após ser nomeado ministro da Justiça, em 1º de junho de 2026, em respeito às considerações profissionais e éticas ligadas ao novo cargo.

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Como a taça voltou ao Senegal?

A origem da crise remonta à final da Copa Africana de Nações de 2025, entre Senegal e Marrocos, disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, em 18 de janeiro de 2026.

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A partida terminou com vitória do Senegal por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Pape Gueye, mas o jogo teve momentos polêmicos nos minutos finais do tempo regulamentar, após a marcação de um pênalti para o Marrocos, seguida de protestos senegaleses e da saída temporária dos jogadores da seleção senegalesa do gramado.

Com a retomada da partida, Brahim Díaz desperdiçou o pênalti, e o jogo foi para a prorrogação, decidida pela seleção senegalesa com o gol de Gueye.

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No entanto, a Confederação Africana de Futebol tomou depois um caminho jurídico diferente: em 17 de março de 2026, a Comissão de Apelação decidiu declarar a derrota do Senegal por abandono e homologar a vitória do Marrocos por 3 a 0, depois de a Comissão Disciplinar ter emitido sua decisão anterior em 11 de fevereiro.

A Federação Senegalesa não aceitou a decisão e recorreu à Corte Arbitral do Esporte em 25 de março de 2026, pedindo a anulação da decisão da Comissão de Apelação e o restabelecimento do resultado definido em campo.

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Corte Arbitral do Esporte encerra a disputa

Após uma audiência realizada na cidade suíça de Lausanne, em 8 de outubro de 2026, a Corte Arbitral do Esporte emitiu sua decisão final na terça-feira, 24 de novembro, acolhendo o recurso da Federação Senegalesa e anulando a decisão da Comissão de Apelação da CAF, com o restabelecimento da decisão da Comissão Disciplinar de 11 de fevereiro.

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A Corte fundamentou sua decisão no entendimento de que retomar a partida ou encerrá-la definitivamente é prerrogativa exclusiva do árbitro Jean-Jacques Ndala, e de que o retorno das duas equipes ao gramado, com a disposição de concluir o jogo, fez da decisão de reiniciar a partida uma questão ligada à autoridade do árbitro em campo.

A Corte explicou ainda que os artigos 82 e 84 do regulamento do torneio tratam dos casos em que a conduta de uma das equipes leva ao encerramento definitivo da partida, o que não ocorreu nesse episódio, já que o jogo foi retomado e terminou com um resultado esportivo.

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A decisão foi tomada por unanimidade pelo painel arbitral presidido por Gérald Simon e composto também pelo alemão Ulrich Haas e pelo italiano Luigi Fumagalli.

Após o veredito, a Confederação Africana de Futebol anunciou que respeita a decisão da Corte e que está pronta para tomar todas as medidas necessárias para cumpri-la. Com isso, o Senegal volta a ser oficialmente o campeão africano de 2025 e mantém a vitória conquistada em campo, em Rabat.