Tarek Al Jalahma, ministro do Esporte do Kuwait, descreveu a organização da Supercopa da Arábia Saudita no Kuwait como um grande desafio, diante da participação de uma elite de estrelas do futebol mundial, e afirmou que seu país espera entregar uma edição à altura do prestígio do torneio e de seu valor junto ao público.

Às margens do sorteio da competição, realizado no Kuwait na quarta-feira, Al Jalahma destacou que o evento representa uma oportunidade para evidenciar a capacidade de seu país em receber grandes competições esportivas, ressaltando que a dimensão do desafio também está ligada aos recursos necessários para o êxito do torneio e à cooperação entre os setores público e privado.

Em declarações ao Asharq Al-Awsat, ele disse: "Hoje falamos das estrelas presentes na Supercopa da Arábia Saudita, e são estrelas mundiais. Isso é, sem dúvida, um grande desafio para nós, um desafio para os nossos recursos e para a parceria entre os setores público e privado".

O ministro kuwaitiano colocou o fortalecimento da cooperação entre os dois setores entre as prioridades de seu país para ampliar a realização de eventos esportivos no futuro, explicando que essa orientação não se limita ao futebol, mas abrange as mais diversas modalidades.

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E acrescentou: "Trabalhamos no sentido de fortalecer a parceria entre os setores público e privado para receber eventos como este no futuro, não apenas no futebol, mas nas mais diversas modalidades".

Al Jalahma enfatizou que a articulação e a união de esforços são a base do sucesso, e expressou confiança em que o torneio se apresente de forma condizente com sua importância. E prosseguiu: "O sucesso precisa de união e cooperação entre os setores privado e público, e, se Deus quiser, a organização estará à altura do evento e do valor que a Supercopa da Arábia Saudita possui".

O torneio será disputado no Kuwait entre os dias 19 e 23 de dezembro, com a participação de Al Ahli, Al Qadisiyah, Al Nassr e Al Khaleej.

O sorteio colocou o Al Ahli diante do Al Qadisiyah na primeira semifinal, enquanto o Al Nassr enfrenta o Al Khaleej na segunda semifinal.

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