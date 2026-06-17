Ministro do Esporte da Arábia Saudita: “Nosso grupo é difícil... e nosso objetivo vai além da Copa do Mundo”

O príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Esporte da Arábia Saudita, revelou a meta que a seleção saudita tem em vista para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção saudita iniciou sua trajetória na Copa do Mundo na madrugada de ontem, terça-feira, com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai, no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, na primeira rodada do Grupo 8.

O ministro do Esporte da Arábia Saudita disse, em declarações à agência de notícias “Reuters”, transmitidas pelos canais “Thamania”: “Nosso objetivo é apresentar um bom desempenho e tentar nos classificar para a próxima fase; esse é o objetivo que buscamos alcançar”.

Ele acrescentou: “Estamos competindo em um grupo difícil, pois todas as seleções do nosso grupo são extremamente fortes nos aspectos físico, mental, técnico e outros”.

E completou: “Mas acredito que nossa seleção possui as capacidades necessárias para alcançar algum feito; por isso, esperamos o melhor e esperamos conseguir isso”.

A seleção saudita joga no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e cada uma delas conquistou apenas um ponto ao final da primeira rodada.

Al-Faisal também revelou a preparação para sediar a Copa do Mundo de 2034, afirmando: “Vários fatores se combinam: logística, infraestrutura, comunicação e a construção de uma base para o futuro do futebol no Reino”.

E acrescentou: “Nosso objetivo não se limita apenas a sediar com sucesso a Copa do Mundo de 2034, mas também a formar uma seleção capaz de alcançar o sucesso e fazer a diferença no torneio”.

E continuou: “Nosso melhor desempenho na Copa do Mundo foi em 1994, nos Estados Unidos, quando nos classificamos para as oitavas de final; desde então, temos enfrentado dificuldades para superar essa fase e chegar a etapas mais avançadas”.

E continuou: “Em certa fase, enfrentamos dificuldades até mesmo para nos classificar para o próprio torneio; agora, porém, estamos competindo com força, e nossas equipes participam da Copa da Ásia com alto nível, disputando títulos; por isso, é fundamental que esse ímpeto ascendente continue para alcançarmos fases avançadas na Copa do Mundo”.

E concluiu: “Quando chegarmos a essa fase avançada, teremos alcançado nosso melhor desempenho de todos os tempos na Copa do Mundo; por isso, nosso foco está, sem dúvida, na formação da geração com a qual trabalhamos, em preparação para 2034, e não se limita apenas a sediar a Copa do Mundo”.