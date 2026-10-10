"Minha consciência está tranquila": Arteta responde a pergunta constrangedora sobre o Manchester City

No momento em que crescem os desdobramentos do caso das infrações financeiras do Manchester City, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, se viu diante de uma pergunta direta relacionada ao seu período de trabalho no clube sob o comando de Pep Guardiola. Apesar de suas tentativas de evitar entrar nos detalhes do caso, sua resposta veio em uma única palavra para revelar com clareza sua posição: "Sim, minha consciência está tranquila".

Arteta trabalhou como auxiliar de Guardiola entre os anos de 2016 e 2019, período que foi incluído nas investigações relacionadas às infrações às regras da Premier League, e no qual a comissão independente concluiu pela comprovação de violações, de acordo com o relatório emitido no caso, enquanto o Manchester City recorreu da decisão.

Durante sua primeira coletiva de imprensa desde a divulgação da decisão, o técnico do Arsenal, em declarações divulgadas pela emissora britânica BBC, enfatizou a necessidade de respeitar os procedimentos legais, recusando-se a comentar os detalhes do caso antes de resolvido o recurso.

Mas, quando lhe foi feita uma pergunta direta sobre o seu sentimento de tranquilidade em relação ao seu período de trabalho no Manchester City, respondeu de forma breve: "Sim", em uma resposta chamativa, antes de se recusar a responder a outra pergunta sobre se havia conversado com Guardiola a respeito do caso, dizendo: "Prefiro não responder a essas perguntas".

Sobre as acusações relacionadas à celebração, pelo clube, de contratos fictícios com alguns parceiros comerciais para ocultar a realidade de suas receitas, Arteta disse: "Entendo perfeitamente a pergunta, mas é extremamente importante respeitar os procedimentos e o cronograma. O caso ainda não foi resolvido por causa do recurso, e minha posição, e acredito que seja também a posição do clube, é não fazer mais comentários até que a questão seja totalmente resolvida".

Arteta também se recusou a definir se o recurso e a possível punição deveriam ser resolvidos durante a atual temporada para preservar a integridade da competição, limitando-se a reafirmar sua confiança nos responsáveis pela condução do caso, ao dizer: "Há pessoas responsáveis por esse processo e por tomar as decisões corretas, e estou confiante de que a questão será resolvida da maneira adequada. Precisamos confiar nisso".

Em outro contexto, o técnico espanhol afirmou acreditar 100% que a Premier League continua sendo a melhor do mundo.

O Arsenal se prepara para enfrentar o Leeds United, quinto colocado, neste sábado, no Emirates Stadium, em uma partida na qual busca manter a disputa pela liderança, já que está três pontos atrás do líder Manchester City.