Milton Cruz tem o celular furtado durante partida do Sport

Técnico encontrou o aparelho em posse de um gandula durante a derrota do Sport por 3 a 2 para o Flamengo de Arcoverde

Uma situação inusitada aconteceu com Milton Cruz no último sábado (19). Enquanto comandava o Sport na derrota para o Flamengo de Arcoverde na estreia do Campeonato Pernambucano, o treinador teve o seu celular furtado do banco de reservas, de acordo com a rádio CBN.

No entanto, Milton recuperou o seu aparelho após ativar o serviço de GPS e encontrar em posse de um gandula, que é responsabilidade do próprio Sport.

Clube e técnico não se manifestaram sobre o episódio.