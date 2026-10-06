Milos Kerkez ameaçado de morte por torcedores húngaros revoltados

Milos Kerkez não caiu nas graças dos torcedores húngaros. O lateral-esquerdo do Liverpool está até recebendo ameaças, segundo escrevem vários veículos da imprensa húngara.

Kerkez vive um período de jogos de seleções muito turbulento com a Hungria. O lateral-esquerdo disputou a primeira partida em 25 de setembro, contra a Ucrânia, e se envolveu em uma confusão.

Depois disso, Sebastijan, pai de Kerkez, publicou uma foto no Instagram com a música Russian Paradise, do grupo russo de rap AK-47.

Na Ucrânia, isso foi visto como apoio à Rússia na guerra. O site Myrotvorets colocou então tanto Milos quanto seu pai na lista de inimigos da Ucrânia, sob a acusação de que apoiam a agressão russa e a morte de civis ucranianos.

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MCI

Duas semanas depois, Kerkez volta a ser o centro das atenções. Contra a Geórgia, ele marcou na última sexta-feira o gol da vitória, mas também recebeu cartão amarelo, o que o deixou suspenso para o jogo da Liga das Nações contra a Ucrânia.

Diante disso, a federação húngara decidiu que ele poderia deixar a concentração e retornar ao seu clube, mas o ex-jogador do AZ não fez isso.

Kerkez decidiu não voltar de avião para a Inglaterra e, na noite de segunda-feira, esteve presente em uma partida amadora na Sérvia, em sua cidade natal.

Kerkez nasceu na Sérvia, mas joga pela Hungria por causa de uma promessa feita à sua avó húngara. O fato de ele não estar presente no estádio para apoiar a seleção húngara contra a Ucrânia, mas estar na Sérvia, caiu muito mal para muitos húngaros.

Isso também se deve à história conturbada entre Sérvia e Hungria. O caso levou a ameaças de morte contra ele. A ministra das Relações Exteriores, Anita Orbán, condenou isso: ela disse repudiar fortemente a estigmatização e qualquer forma de ameaça contra o cidadão húngaro Milos Kerkez.