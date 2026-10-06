A liga saudita Roshn conquistou diversos feitos inéditos ao longo da última temporada futebolística 2025-2026.

A última temporada da liga saudita Roshn testemunhou a conquista do título pelo Al-Nassr após uma ausência de 7 anos, depois de uma disputa acirrada que se estendeu até a última rodada com seu rival tradicional, o Al-Hilal.

A liga saudita Roshn revelou, por meio de sua conta oficial na rede "X", alguns dos feitos alcançados ao longo da última temporada, dentre os quais estava, em primeiro lugar, o aumento do valor de mercado da competição para 4,6 bilhões de riais.

Além disso, o total de visualizações da transmissão ao vivo da liga saudita na última temporada chegou a 198 milhões de visualizações, um aumento de 52% em relação ao que foi registrado na temporada anterior 2024-2025.

O número de seguidores da liga saudita também chegou a 23 milhões de seguidores, um aumento de 44% em comparação com a situação registrada na temporada anterior 2024-2025.

Por outro lado, a liga saudita obteve receitas totais com um percentual de 11,5% em comparação com a temporada anterior 2024-2025, depois que a taxa de crescimento havia sido de 12,45 em comparação com a temporada 2023-2024.

No âmbito técnico, a liga saudita manteve seu reinado no topo do continente asiático, permanecendo na primeira posição do ranking entre as ligas do continente amarelo.

A liga saudita também foi a sexta liga mais representada na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Vale lembrar que a assembleia geral da liga saudita realizou uma reunião com os clubes na tarde desta terça-feira, após uma ausência que se estendeu por mais de dois anos, para discutir algumas alterações que podem ocorrer durante o próximo período.