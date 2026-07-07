Milão: veja quanto Cardinale pretende arrecadar com as vendas de Tomori e Loftus-Cheek

Mudanças constantes no Milan. Ruben Amorim está liderando a revolução ao lado de Gerry Cardinale e do grupo estratégico no mercado de transferências: a ideia é montar um time de acordo com a filosofia futebolística do técnico português, voltada para o esquema 3-4-2-1.
Entre os jogadores que devem sair estão, com certeza, os ingleses Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ambos com contrato que vence em 2027. Além do Coventry, chegaram consultas de outros clubes ingleses: pelo zagueiro, o clube rossonero espera arrecadar um valor entre 15 e 20 milhões de euros, enquanto pelo ex-jogador do Chelsea, pelo menos dez milhões.