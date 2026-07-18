Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
grafica musah milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

Traduzido por

Milão, o Leeds manifesta interesse por Musah: a ideia de Amorim

Milan

O meio-campista americano Yunus Musah voltou ao Milan após não ter tido seu contrato renovado com a Atalanta

Entre os jogadores observados com mais atenção por Amorim nesta primeira fase da pré-temporada está, sem dúvida, o meio-campista americano Yunus Musah. O ex-jogador do Valencia vem de uma temporada ruim por empréstimo ao Atalanta, a ponto de ter perdido a convocação para a Copa do Mundo, e agora busca se redimir com motivação extra. Segundo fontes inglesas, o Leeds teria se informado sobre sua situação nos últimos dias: uma sondagem exploratória tanto com os agentes quanto com o Milan. Até o momento, não chegaram ofertas concretas ao clube da via Aldo Rossi, que, no entanto, reiterou que não precisa necessariamente ceder o meio-campista nesta fase, pois ele está sendo avaliado pela nova comissão técnica.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google