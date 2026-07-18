Milão, o Leeds manifesta interesse por Musah: a ideia de Amorim

Entre os jogadores observados com mais atenção por Amorim nesta primeira fase da pré-temporada está, sem dúvida, o meio-campista americano Yunus Musah. O ex-jogador do Valencia vem de uma temporada ruim por empréstimo ao Atalanta, a ponto de ter perdido a convocação para a Copa do Mundo, e agora busca se redimir com motivação extra. Segundo fontes inglesas, o Leeds teria se informado sobre sua situação nos últimos dias: uma sondagem exploratória tanto com os agentes quanto com o Milan. Até o momento, não chegaram ofertas concretas ao clube da via Aldo Rossi, que, no entanto, reiterou que não precisa necessariamente ceder o meio-campista nesta fase, pois ele está sendo avaliado pela nova comissão técnica.