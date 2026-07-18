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SS Lazio U20 v AC Milan U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milão: o ex-capitão da Primavera, Scotti, se despede como jogador sem contrato e se aproxima do Avellino

Milan

Um dos maiores talentos da base do Milan, Filippo Scotti, não renovou o contrato e se despede como jogador sem valor de transferência

Mais um jovem talento da base do Milan decidiu deixar Milanello em busca de oportunidades no futebol profissional. Trata-se de Filippo Scotti, atacante nascido em 2006 que, nos últimos anos, acumulou experiência na Primavera do Milan, destacando-se com atuações que não passaram despercebidas, a ponto de atrair a atenção de clubes da Série B.

O jovem e versátil centroavante decidiu não continuar sua trajetória com a camisa rossonera, abandonando definitivamente a ideia de renovar com o clube milanês, pois não se via convencido a jogar na Série D pelo Milan Futuro. Uma escolha compartilhada atualmente por muitos talentos das categorias de base (os mais recentes, entre outros, Alessandro Longoni e Simone Lontani) e motivada pelo desejo de jogar com regularidade em uma categoria importante, dando finalmente o salto para o profissionalismo, em vez de continuar buscando espaço entre a Primavera e o Milan Futuro.


O Avellino está prestes a chegar a um acordo total com o jogador, que está sem contrato, superando até mesmo a forte concorrência do Cesena.

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