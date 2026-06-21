Milão: ninguém compareceu ao jantar entre os clubes antes da assembleia da FIGC

O Milan continua passando por um período de grande incerteza na diretoria, já que, quase um mês após suas demissões, nem Igli Tare nem Geoffrey Moncada foram substituídos. Ruben Amorim foi escolhido e apresentado oficialmente, mas os cargos de diretor esportivo e diretor técnico continuam vagos. A área esportiva, de fato, não tem hoje pontos de referência concretos, mesmo em nível institucional.





De fato, a La Gazzetta dello Sport noticiou nesta manhã que nenhum membro da alta direção do Milan deve participar do jantar informal entre os clubes antes da assembleia da FIGC, que elegerá o novo presidente da federação. Em Roma, o presidente Paolo Scaroni certamente estará presente, com a possibilidade de Gerry Cardinale também comparecer.