Milão, Modric é o jogador com mais minutos em campo: qual será o seu futuro?

Luka Modric é o jogador de linha do Milan com mais minutos em campo (2.366') nesta Serie A. O jogador nascido em 1985 não acumulava tantos minutos em um único campeonato há cinco temporadas, ou seja, desde 2020/21 (2.743' naquela época). A informação é da Opta.





O FUTURO - Qual será o futuro do croata? Até o momento, ninguém tem uma resposta. Ou melhor, uma pessoa tem: apenas ele, mas talvez nem mesmo ele. O ex-jogador do Real Madrid tem apenas duas prioridades no momento: encerrar da melhor forma possível esta primeira temporada no Milan e na Itália e, em seguida, pensar na Copa do Mundo com a Croácia. Se ele permanecerá ou não no Milan, isso poderá ser decidido em duas ocasiões: entre o fim do campeonato e o início da Copa do Mundo ou ao término da campanha da Croácia nos Estados Unidos.