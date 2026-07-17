Milão, da Croácia: Ibrahimovic liga duas vezes para Modric: a reconstituição dos fatos

De acordo com o jornal esportivo croata “Sportske Novosti”, Zlatan Ibrahimović — consultor sênior da RedBird e de Gerry Cardinale no Milan — ligou duas vezes nos últimos dias para Luka Modrić, craque nascido em 1985 e atualmente sem contrato após a última temporada passada com a camisa rossonera, reiterando que todos, no mundo do Milan, querem que ele permaneça no time e, portanto, renove seu contrato para a próxima temporada. Enquanto isso, foi marcada uma reunião com o agente do jogador: para permanecer, Modrić pede garantias técnicas e esportivas precisas; ele quer que o Diavolo tenha como objetivo vencer e não apenas participar.