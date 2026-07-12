Milão: a Curva Sul continua em protesto e não comparecerá ao encontro marcado para segunda-feira, 13 de julho

Falta apenas um dia para o início oficial da temporada do novo Milan de Ruben Amorim. Na segunda-feira, 13 de julho, acontecerá a concentração do Diavolo: o elenco não estará completo, mas será uma boa oportunidade para o técnico português observar de perto os jogadores que precisam convencer Amorim a lhes dar uma chance, além dos jovens talentos rossoneri.





Os primeiros testes físicos já serão realizados pela manhã, como de costume. Em seguida, às 18h, acontecerá o primeiro treino sob o comando de Amorim. Espera-se a presença de vários torcedores ao redor do campo externo de Milanello, mas não da Curva Sul, que ainda está em conflito com a diretoria e com Gerry Cardinale: a torcida organizada rossonera decidiu não participar do que, normalmente, é um dos momentos mais marcantes de todo o ano.