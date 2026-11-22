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Vitória larga e convincente do Milan, que marca cinco gols contra um Frosinone que joga bem apenas em parte da partida. Liderado por um grande Rabiot, o Milan responde às vitórias dos adversários diretos

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MILAN

Maignan 6: noite tranquila; pouco pôde fazer no toque certeiro de Masini.

Gila 6,5: as infiltrações de Kvernadze no primeiro tempo lhe dão bastante trabalho, e ele demora a encontrar uma forma de contê-las. Aos poucos, ajusta a marcação sobre o ponta georgiano até neutralizar completamente sua capacidade ofensiva. General.

De Winter 6: o erro no gol é evidente, tanto na leitura da jogada quanto no posicionamento diante do segundo toque, decisivo, de Masini. O zagueiro belga, sempre presente nesta primeira parte da temporada, ergue a cabeça imediatamente e responde lance a lance, com personalidade.

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Diawara 6,5: sólido como o mármore de Carrara, o jovem zagueiro francês confirma que é uma das melhores novidades desta temporada do Milan. Sempre bem posicionado, não sofre muito com a velocidade dos atacantes do Frosinone. Evolui a cada partida. (aos 70', Pavlovic 6: Amorim quis lhe dar minutos importantes após 12 dias afastado por lesão)

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Bartesaghi 5,5: seu adversário direto, Ghedjemis, busca sempre o um contra um e complica seu trabalho. O jogador formado na base do Milan, porém, mostra-se vulnerável demais e ainda erra um passe simples para Pulisic. Inseguro. (aos 46', Jashari 7: marca com determinação seu primeiro gol pelo Milan. Sem dúvida, o mais importante da noite para o time, porque apaga o ímpeto do Frosinone. Decisivo)

Musah 6,5: faz um trabalho enorme para dar espaço e tempo à armação de Modric e às infiltrações decisivas de Rabiot. Meio-campista que marca e organiza, também se adapta à lateral esquerda no início do segundo tempo. Confiável. (aos 70', Estupinan 6: cumpre seu papel com organização)

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Modric 7: o passe em profundidade que lança Rabiot em campo aberto no primeiro gol do Milan vale, por si só, o preço do ingresso. E sua atuação tem muito mais: funciona perfeitamente como proteção à frente da defesa, e cada lançamento seu tem precisão suíça. Maestro.

Rabiot 7,5: quando dispara em passadas largas, aos defensores do Frosinone só resta fazer o sinal da cruz. Tem 90% do mérito no primeiro gol e dá duas assistências perfeitas para Ramos e Jashari. Tem liberdade para fazer o que quiser, quando quiser. Devastador.

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Moreira 7: o talento belga vive uma fase inspirada. Nunca escolhe a jogada mais segura, ataca com intensidade e também se empenha nas transições. Acerta ao servir Cisse para o quinto gol. Altruísta.

Ramos 7: desencanta com a bola rolando, e essa é a grande notícia para Amorim e para o Milan. Sofre algumas entradas duras demais, então Amorim decide substituí-lo para preservar suas energias antes dos jogos contra Olympiacos e Cagliari. (aos 51', Cisse 7: parece transformar em ouro cada bola que toca e tem um aproveitamento absolutamente impressionante: sexto gol no campeonato, nono com a camisa do Milan. Artilheiro de precisão)

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Pulisic 7: quarto gol nas últimas partidas do campeonato: Capitão América recuperou os superpoderes. Também merece destaque por uma atuação muito importante na ligação entre o meio-campo e o ataque. (aos 80', Hutchinson sem nota)

Téc. Amorim 7: o técnico português pode sorrir pela atuação de seus jogadores, quase perfeita tecnicamente, e pelos cinco gols marcados. Foi ótima a decisão de trocar Musah por Bartesaghi para conter Ghedjemis.

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FROSINONE

Palmisani 5: busca a bola no fundo da rede cinco vezes e tem responsabilidade evidente no gol de Jashari: o suíço o supera pelo primeiro pau.

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Cittadini 5: trava um duelo bastante ríspido com Ramos e recebe cartão amarelo. Perde o português na marcação no gol do 2 a 0 do Milan. (aos 46', Amey 5,5: não era exatamente o jogo mais fácil para o zagueiro de 21 anos do Frosinone; faz o que pode)

Calvani 5: era o jogador a ser observado na partida, dado o interesse do Milan por ele, e começa de maneira infeliz ao desviar para a própria rede a bola do 1 a 0. Uma noite para esquecer rapidamente.

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Monterisi 5,5: tenta construir as jogadas segundo os princípios de Alvini: consegue no primeiro tempo, mas naufraga no segundo.

Oyono 6: agrada pela capacidade de atacar com força e também com boa precisão.

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Calò 5,5: começa bem, criando duas oportunidades de gol nos primeiros 10 minutos, mas depois sai do jogo cedo demais, superado pela maior qualidade e pelo dinamismo dos meio-campistas adversários. (aos 76', El Azzouzi sem nota)

Masini 6,5: primeiro gol com a camisa do Frosinone em San Siro, recompensa justa por uma ótima atuação e por um grande início de temporada.

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Tchato 5,5: a maior novidade de Alvini alterna boas ações do ponto de vista técnico com erros táticos evidentes. (aos 63', Terzic 5,5: não faz muito melhor que seu concorrente)

Schmid 6: movimenta-se pelo setor entre o meio-campo e o ataque; sua qualidade é evidente mesmo em uma noite difícil. (aos 74', Zerbin sem nota)

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Ghedjemis 6: cria jogadas e oportunidades no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Milan encontra uma forma de contê-lo.

Kvernadze 6: dá trabalho a Gila e finaliza ao gol. Confirma as boas avaliações a seu respeito. (aos 63', Birligea 5: mal vê a bola)

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Téc. Alvini 5,5: não aceita concessões. E essa também é sua força.