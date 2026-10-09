Uma escolha, a de reintegrá-lo ao elenco, ditada mais por necessidades do elenco do que por uma vontade precisa. Fikayo Tomori vive sua pior temporada desde que veste a camisa do Milan: de homem-chave no ano do Scudetto a jogador à margem do elenco. Até aqui, o defensor inglês ainda não entrou em campo, e Amorim preferiu Terracciano na formação cheia de mudanças vista na Europa League contra o Benfica.





Neste mês de outubro, o Milan entrará em campo nada menos que 7 vezes em cerca de vinte dias, e resta saber se Tomori entrará no rodízio obrigatório de Amorim. Independentemente disso, a posição do clube não muda: Cardinale e sua equipe gostariam de vender Tomori em janeiro, seis meses antes do vencimento natural do contrato. Uma possibilidade difícil, considerando que o jogador, a partir de fevereiro, estaria livre para acertar com um clube de sua escolha sem custos.