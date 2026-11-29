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Pavlovic e Bartesaghi não se recuperaram a tempo do confronto com o Cagliari do técnico Pisacane, marcado para amanhã à noite na Unipol Domus. Amorim tem poucas opções para uma defesa que não termina um jogo sem sofrer gols há mais de um mês. Pela esquerda, Diawara é favorito à vaga de Estupinan cada vez mais em crise. Pela direita, haverá espaço para o ex-jogador da Lazio Gila.

De Winter terá de se redimir da atuação ruim contra o Olympiacos, que lhe custou a substituição aos 60 minutos. Ao seu lado estará a novidade mais interessante da escalação: Tomori como titular em sua posição natural de zagueiro. No último ano e meio, Fikayo atuou como zagueiro pela direita no esquema com três defensores de Allegri e quase sempre como lateral-direito com Amorim.

Será um jogo importante para o Milan e para seu zagueiro inglês, que vem conquistando espaço apesar de, até algumas semanas atrás, ser considerado fora dos planos. No verão passado, Tomori aceitou sem contestar a decisão do clube de afastá-lo do elenco: treinou separadamente com a mesma determinação de sempre, sem jamais demonstrar descontentamento.

Um dos heróis do 19º título italiano do Milan pagava o preço pela última temporada ruim: foi deixado de lado, e a promessa de renovação contratual não se concretizou na primavera. No último dia da janela de transferências, viajou a Londres com a caneta na mão, à espera do contrato do Fulham, antes de o Milan voltar atrás e decidir reintegrá-lo ao elenco ao constatar a dificuldade de encontrar um zagueiro forte e adequado às ideias de jogo de Amorim.

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Desde então, Tomori se dispôs a provar novamente seu valor, com humildade e amor pelo Milan. Esteve pronto sempre que foi chamado a contribuir e mostrou uma mentalidade que não passou despercebida nem pelos torcedores que o criticaram no passado recente e agora pedem a renovação de seu contrato, que termina em julho do próximo ano.

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Por enquanto, essa possibilidade está distante: as negociações estão paradas há meses. Tomori pensa em conquistar seu futuro com atuações à altura no presente, a começar pelo confronto com o amigo e ex-companheiro de equipe Daniel Maldini.