Milan também terá saídas em janeiro: Estupinan pode deixar o clube; veja para onde ele pode ir

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Pervis Estupinan permaneceu no Milan por uma decisão de Ruben Amorim. Mas a confiança do técnico português, muito forte no início da temporada, diminuiu nas últimas semanas, e o equatoriano pode se despedir do clube na janela de transferências de janeiro.

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Nas últimas 5 partidas da Serie A, Estupinan jogou apenas 58 minutos, na derrota do Milan por 2 a 4 em San Siro, e depois passou muito tempo no banco. O ex-jogador do Brighton não consegue engrenar no Milan, apesar de Amorim tê-lo feito se sentir importante no último verão europeu ao rejeitar propostas milionárias, primeiro do Aston Villa e depois do Benfica, nos últimos dias.

O Milan e Amorim não podem esperar mais por Estupinan, que perdeu espaço na equipe e será colocado no mercado na janela de transferências que começa em 1º de janeiro de 2027. Jorge Mendes, que representa o jogador há vários anos, cuidará pessoalmente da situação. Mas por qual preço? No último verão europeu, Emery chegou a 12 milhões, valor considerado baixo pelo Milan.

O CEO da Gestifute trabalhará para viabilizar uma possível transferência para a liga portuguesa, com o objetivo de retomar as conversas com o Benfica. Há também algumas possibilidades na Premier League, onde Estuèinan deixou uma impressão positiva com a camisa do Brighton.

Nesta temporada, Estupinan disputou até agora 9 partidas pelo campeonato, somando 400 minutos na Serie A, e 1 jogo na Liga Europa, na dura derrota por 3 a 0 fora de casa para o Bornemouth.