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O Milan sonha com Scott McTominay. O meio-campista escocês ainda não chegou a um acordo com o Napoli e, na verdade, a renovação de seu contrato foi congelada por causa de suas altas exigências salariais. O Milan quer aproveitar esse impasse e tem na Adidas uma importante aliada.

Segundo o QS, Gerry Cardinale planeja reforçar ainda mais o time nas próximas janelas de transferências, sobretudo nas posições que Amorim e a diretoria consideram as maiores carências do elenco. Da defesa ao ataque, passando pelo meio-campo. E é justamente para o meio que pode chegar uma grande contratação vinda diretamente da Serie A.

Com contrato com o Napoli até junho de 2028, a situação de McTominay segue em aberto para o clube. A renovação do escocês foi congelada diante do pedido de 7 milhões por temporada, considerado excessivo pelo Napoli, e da vontade do jogador de entender os planos futuros do clube de De Laurentiis. Real Madrid e Manchester United acompanham a situação, assim como, conforme mencionado, o Milan.

E o Milan pode contar com um aliado surpresa. Nas últimas semanas, veio a público o acordo fechado com a Adidas, que voltará a fornecer os uniformes do Milan a partir da temporada 2028-2029 e pagará ao clube cerca de 500 milhões de euros pelas próximas 10 temporadas. Na prática, a empresa alemã repassará ao Milan 50 milhões por temporada, além de valores previstos em cláusulas ligadas aos resultados esportivos.

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Uma mudança que coloca o time de Cardinale no topo desse ranking, superando a Juventus como clube com o melhor contrato de fornecimento de material esportivo. E Scott McTominay, que é garoto-propaganda da Adidas e um dos rostos de referência da empresa, seria a cereja do bolo. Na prática, o Milan e a Adidas gostariam de ter um garoto-propaganda de destaque para aproveitar ainda mais essa parceria, com benefícios evidentes dentro e fora de campo.