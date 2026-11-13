Milan, seis meses após a saída de Furlani: o que faz agora o ex-CEO do clube

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O rompimento ocorreu em 25 de maio de 2026, quando a RedBird divulgou um comunicado oficial anunciando o fim imediato da passagem de Furlani pelo cargo de CEO. Naquele mesmo dia, também saíram o diretor esportivo Igli Tare, o diretor técnico Geoffrey Moncada e o técnico Massimiliano Allegri.

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Uma decisão abrangente, que envolveu toda a estrutura responsável pelas áreas esportiva e administrativa. Durante meses, a separação já era evidente na prática, e o último passo formal veio em 22 de setembro, com uma nova certidão do registro comercial do Milan que confirmou o fim definitivo do vínculo.

A trajetória de Furlani no Milan começou em 2018, quando ele passou a integrar o conselho de administração durante a gestão da Elliott. Seu perfil era o de um executivo com formação sobretudo financeira de alto nível, envolvido no processo de recuperação e estabilização do clube após anos marcados por prejuízos e constantes mudanças na estrutura societária. Quando a RedBird concluiu a aquisição do Milan, em agosto de 2022, Furlani foi mantido no cargo: era um dos elementos de continuidade entre os dois proprietários. Seu conhecimento da estrutura interna do clube foi considerado valioso na fase de transição, até sua nomeação como diretor-executivo em 11 de novembro de 2022, quando assumiu o posto de Ivan Gazidis. Sua gestão passou por uma fase marcada por dois aspectos paralelos. De um lado, a consolidação financeira: o balanço encerrado em 30 de junho de 2025 registrou o terceiro lucro consecutivo, de 3 milhões de euros, com receita recorde de 494,5 milhões. Do outro, as dificuldades esportivas, com resultados que nem sempre corresponderam às ambições de um clube chamado a disputar as primeiras posições da Serie A.

Furlani também sofreu as consequências da falta de uma relação direta com um dos ativos mais importantes de um clube como o Milan: sua torcida. Por causa dos maus resultados em campo e de algumas decisões administrativas questionáveis, essa distância se transformou em verdadeira hostilidade. Segundo relatou o Corriere della Sera na primavera passada, o executivo milanês já considerava seriamente deixar o clube que ele próprio sempre disse amar e apoiar desde criança. Além disso, já havia comunicado à RedBird em maio sua vontade de voltar a morar com a família em Londres (ela já havia voltado a viver lá um ano antes, nota da redação).

Nesses meses, o ex-diretor-executivo não concedeu entrevistas à imprensa nem publicou uma mensagem sobre sua saída do Milan após oito anos. Provavelmente, a ferida de uma despedida conturbada e contestada ainda está aberta. Depois de tantos anos no Milan, Furlani passou seu primeiro verão inteiramente com a família, e não como protagonista do mercado de transferências.

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Pelo que se sabe, Furlani não voltará ao futebol para trabalhar em outro clube que não seja o Milan. Depois de ter deixado a Elliott pelo Milan há vários anos, é provável que, no futuro, volte a aplicar seu conhecimento no mundo das finanças.