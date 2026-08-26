Milan se aproxima de acordo com gigante turco pela transferência de Rafael Leão

Tudo indica cada vez mais que Rafael Leão dará sequência à carreira no Galatasaray. Segundo Fabrizio Romano, o clube turco se aproxima de um acordo com o AC Milan por uma taxa de transferência de 45 milhões de euros.

“O Galatasaray se aproxima de um acordo entre clubes por Rafael Leão, em um negócio de 45 milhões de euros. Neste momento, os detalhes estão sendo discutidos”, escreveu Romano na noite de quarta-feira no X.

“Ainda é necessário também um acordo sobre os termos pessoais. Há conversas em andamento com o estafe dele sobre isso. O Galatasaray está fazendo de tudo para fechar o negócio.”

Leão joga no Milan desde o verão de 2019. Na época, o clube o contratou junto ao Lille OSC por uma taxa de transferência de 49,5 milhões de euros.

Desde então, o português disputou nada menos que 291 partidas oficiais pelo time de Milão. Nesse período, somou 80 gols e 65 assistências.

No início deste verão europeu, Leão ainda foi ligado ao Fenerbahçe, rival do Galatasaray. No fim, isso não avançou, e agora tudo indica que o Galatasaray ficará com a assinatura dele.

No último semestre, Noa Lang foi um dos pontas esquerdos do Galatasaray. O holandês estava emprestado pelo Napoli e já retornou à Itália. Também por isso, o Galatasaray busca um novo jogador de lado.