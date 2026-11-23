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Após uma negociação longa e trabalhosa, Santi Gimenez foi emprestado pelo Milan ao Porto por uma temporada em 31 de agosto. O acordo prevê uma opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas condições sejam cumpridas, ligadas à classificação para a Champions League, a um certo número de gols e ao número de partidas, por cerca de 18 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus.

Nos planos iniciais do clube do Porto, Bebote deveria suprir a ausência inicial do artilheiro espanhol Samu. Mas, também por causa do retorno antecipado do ex-jogador do Alaves, acabou ficando bem atrás na hierarquia de Farioli. O técnico italiano vem utilizando regularmente Andrè Silva, conhecido da Série A por sua passagem pelo Milan de Fassone e Mirabelli, como referência no ataque. Ele se reveza com Samu, que trabalha para recuperar 100% da forma física após a grave lesão sofrida na temporada passada.

Na prática, Gimenez é a terceira opção para o ataque do Porto: neste início de temporada, disputou apenas quatro partidas no Campeonato Português, com um gol de pênalti em 12 de setembro, contra o Casa Pia; uma partida na Copa da Liga, com um gol decisivo, também de pênalti, contra o Academico Viseu em 28 de outubro; uma partida na Taça de Portugal; e três na Champions League, com uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Napoli. Se o começo é um indicativo, a passagem de Santi por Portugal corre o risco de se tornar um fracasso.

Gimenez aceitou a proposta do Porto com grande entusiasmo por considerá-lo um grande clube para retomar a carreira após as dificuldades enfrentadas no Milan. Na temporada passada, terminou a Série A com a triste marca de zero gol. Alguns desentendimentos sobre as viagens para o outro lado do oceano para atender às convocações do México, além de uma condição física ainda longe dos 100%, prejudicaram esta primeira parte da experiência e também colocam sua continuidade em dúvida.

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Em breve, a equipe responsável pelo mercado de transferências se reunirá com Rafaela Pimenta, agente do mexicano, para avaliar o caminho a seguir e tentar recuperar a carreira de um atacante de qualidade, mas em evidente dificuldade. Não se pode descartar a possibilidade de encerrar o empréstimo e voltar a Milanello, mas sem desfazer as malas: Gimenez não está nos planos de Amorim e, nesse caso, seria necessário encontrar um novo destino que ofereça ao ex-jogador do Feyenoord mais garantias de que terá oportunidades de jogar.