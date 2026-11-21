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A reunião realizada ontem na Casa Milan serviu para definir a estratégia que os dirigentes do clube adotarão na janela de transferências de janeiro. Durante quatro horas, Cardinale, Amorim e sua equipe analisaram diversas questões consideradas prioritárias.

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O número um da Red Bird confirmou aos nossos microfones a intenção de continuar investindo no mercado de janeiro. Um mercado ambicioso, mas ao mesmo tempo inteligente e planejado: o objetivo é levar para a equipe de Amorim jogadores ambiciosos e dispostos a abraçar o projeto. Sem cair na armadilha dos gastos excessivos, que privariam o clube de recursos financeiros necessários também para o futuro.

O primeiro passo, o mais próximo no tempo, diz respeito à renovação de Adrien Rabiot até 2030, por cerca de 5 milhões de euros por temporada, além de bônus expressivos: as partes estão muito perto de um acordo.

Quanto às saídas, os dirigentes do Milan terão de fazer um trabalho minucioso e aprofundado: entraram na lista de jogadores para os quais o clube tentará encontrar um destino Filippo Terracciano, Loftus-Cheek, Estupinan e Tomori, este último em caso de propostas interessantes. A situação de Jashari está indefinida, mas é mais provável que sua saída ocorra a partir do próximo verão.

Camarda e Comotto serão emprestados a clubes da Série A, com opção de compra e de recompra: o primeiro está a caminho do Cagliari, enquanto o meio-campista irá para o Genoa.

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Amorim reiterou sua preferência por Inacio, do Sporting Lisboa, como reforço para a defesa. O Milan fará uma tentativa, já que o clube português sinalizou estar disposto a negociá-lo, mas pede muito. Para o ataque, Tresoldi está à frente de Endrick: o atacante do Brugge desperta bastante interesse, mas há dúvidas sobre os custos e suas características. Por sua vez, Cardinale fará todo o possível pela jovem promessa do Real Madrid.

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Um lateral também pode chegar ao Milan, com Mazraoui como forte candidato, enquanto o técnico português pediu um jogador para atuar pelas pontas no ataque, dadas as dificuldades para dar apoio a Ramos e as longas ausências de Saelemakers e Chukwueze dos gramados.