Milan recebe o diagnóstico da lesão de Loftus-Cheek: o prazo de recuperação

Com 18 pontos na classificação após vencer fora de casa a Udinese, o Milan se prepara para uma semana em que enfrentará o Bologna na quarta-feira, às 18h30, em San Siro, e depois a Inter no clássico de sábado, às 20h45. Quanto aos lesionados, uma atualização importante sobre a condição física de Ruben Loftus-Cheek chegou nesta tarde.





A LESÃO - Durante a partida de ontem entre Udinese e Milan, o meio-campista inglês sofreu uma lesão em um músculo flexor medial da coxa esquerda. Uma avaliação de controle está prevista para daqui a duas semanas, mas ele ficará afastado por pelo menos um mês.





QUANDO VOLTA - O ex-jogador do Chelsea, portanto, deve voltar após a pausa, no fim de novembro. Ele se junta a uma longa lista de lesionados, que já inclui outros sete jogadores: Moreira, Saelemaekers, Gila, Chukwueze, Pietro Terracciano, Gabbia e Rabiot.