Milan: Ramos volta a ser titular em Udine, onde foi decisivo pelo PSG na Supercopa

Em meio a tantas notícias ruins, há uma que traz alívio ao Milan e a Ruben Amorim: a recuperação de Gonçalo Ramos da fadiga no músculo sóleo esquerdo que o havia feito perder o jogo contra o Bournemouth. Os exames descartaram lesões, e o português treinou normalmente na sexta-feira e no sábado, ficando novamente à disposição para começar como titular em Udine.
O Bluenergy Stadium também traz boas lembranças a Ramos, que, em agosto de 2025, marcou aos 94 minutos o gol contra o Tottenham que levou o PSG à disputa de pênaltis, na qual conquistou a primeira Supercopa da Europa de sua história.