Milan: Ramos será titular contra a Udinese? Veja o que se sabe e quais são as alternativas de Amorim

Após a derrota contundente e ruim de quinta-feira fora de casa contra o Bournemouth pela Europa League, Ruben Amorim sabe que é preciso reagir e voltar a vencer imediatamente. Por isso, para o jogo de amanhã à noite pela Serie A, fora de casa contra a Udinese, o técnico português, depois de fazer muitas mudanças na equipe diante dos ingleses, voltará a escalar desde o início todos os jogadores mais experientes e representativos.
Os titulares Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos voltarão ao time titular. No caso deste último, passou a preocupação surgida no treino da véspera do jogo pela Europa League, quando ele precisou parar por causa de uma fadiga na panturrilha e ficou fora da viagem a Bournemouth. O centroavante português superou o problema físico e voltou a treinar com o grupo ontem. Amorim não pensa nos jogos contra Bologna e Inter: o foco está na Udinese. A ideia é vencê-la com gols de Ramos, que será titular. A única alternativa considerada seria utilizá-lo por parte da partida, com Cisse escalado como falso nove.