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O Milan domina o Frosinone em San Siro, mas, durante o segundo tempo, um pequeno sinal de alerta surgiu para Ruben Amorim, que, por volta dos 50 minutos, precisou substituir seu centroavante Goncalo Ramos. O atacante português, que marcou no primeiro tempo, foi tirado de campo às pressas pelo técnico do Milan pouco depois do gol de Jashari que fez 3 a 1.

O motivo? Segundo a Sky informou durante a transmissão, a substituição ocorreu por causa de um pequeno incômodo muscular comunicado pelo jogador ao banco, embora o próprio Ramos tenha reclamado ao ser substituído.

O QUE ACONTECEU - Durante o segundo tempo, após uma disputa de bola, Ramos avisou ao banco que havia sentido um pequeno problema na panturrilha. Amorim optou imediatamente pela substituição para evitar complicações e poupar o jogador, já que o placar acabara de mudar e o Milan tinha uma vantagem maior. O objetivo era não correr riscos, e Cisse entrou no lugar do português para evitar possíveis problemas adicionais.

RAMOS NÃO QUERIA SAIR - Ao ser substituído pelo meia-atacante italiano, aos 51 minutos do segundo tempo, Ramos fez uma expressão de desaprovação em direção ao próprio banco, gesticulou para pedir que esperassem e depois reclamou, pois queria tentar permanecer em campo.

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A COMEMORAÇÃO NO BANCO - No gol marcado por Cisse, porém, o português, segundo a Dazn, levantou-se do banco e comemorou com os companheiros. Um sinal de que, provavelmente, o problema não é tão sério.



"TUDO BEM" - O próprio Goncalo Ramos tratou de afastar qualquer dúvida. Ao responder à Dazn logo após a partida, tranquilizou a todos quando perguntado sobre o problema: "Está tudo bem com a panturrilha? Sim, sim, tudo bem, tudo bem". Rabiot revelou à Sky os bastidores da substituição: "Gonçalo é o primeiro a fazer muito. Hoje vi que ele estava com um pouco de dor na coxa. Sei que é um jogador importantíssimo para nós e temos muitos jogos: também pedi ao técnico que o deixasse descansar um pouco".