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O Milan está de olho em Virgil Van Dijk. O interesse é real e também encontra confirmação na Itália, segundo informação da Sportitalia: o zagueiro do Liverpool e capitão da Holanda é um alvo para o verão de 2027, quando muita coisa pode mudar no Milan, sobretudo na defesa.

Contratado pelo Liverpool em janeiro de 2018, vindo do Southampton por 75 milhões de libras, mais de 80 milhões de euros na conversão, o ex-jogador de Groningen e Celtic é visto como um atleta experiente, capaz de elevar o nível da equipe, sobretudo em termos de liderança. Mas, para vê-lo no Milan, várias condições precisam se alinhar.

A primeira é sua saída do Liverpool, pelo qual disputou até agora 386 partidas e marcou 36 gols, considerando todas as competições. Sua situação contratual é conhecida e provoca muito debate dentro e fora do clube: o contrato de van Dijk termina em 30 de junho de 2027, e ele negocia a renovação. Hoje, sua vontade é permanecer na cidade dos Beatles: "Neste momento, me sinto bem. Vamos ver o que acontece, não estou em pânico. Quero continuar fazendo o que sempre fiz", disse o jogador nascido em 1991 em Breda, durante a concentração da seleção holandesa.

O Liverpool ainda não tomou uma decisão. As negociações continuam, e a duração do novo contrato e o salário estão no centro das discussões. O Liverpool oferece uma renovação por um ano, até 2028, com opção por mais um, e está disposto a oferecer um salário bem inferior ao atual, de cerca de 21 milhões de libras brutas, mais de 13 milhões de euros líquidos na conversão.

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O ex-líder do Southampton, segundo a imprensa inglesa, pede um contrato até 2029 e não está disposto a aceitar uma redução muito grande no salário. Por enquanto, o Milan observa. O clube manifestou interesse aos representantes do jogador, mas conhece as prioridades do holandês. Se não houver acordo com o Liverpool, fará uma tentativa e apresentará uma proposta por escrito. Mesmo aos 35 anos (36 no próximo verão), van Dijk pode ser um trunfo. Cardinale, Ibrahimovic, talvez o maior fã do camisa 4 do Liverpool, e Amorim estão convencidos disso.

Van Dijk não é a única opção para reforçar a defesa. Em janeiro, haverá uma tentativa por Gonçalo Inacio, zagueiro português do Sporting Lisboa, que abriu as portas para uma venda: o valor inicial seria de cerca de 40 milhões. Inacio tem os mesmos agentes de Amorim, e a relação deles com o Milan é ótima, com contatos bastante frequentes.