Milan: quem é Leon Scarlett, talento do QPR que interessa a Krosche

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O Milan enfrenta a concorrência do Eintracht pelo galês de 17 anos.

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O Milan acompanha com grande interesse a evolução de Leon Scarlett, ponta galês nascido em 2009, promessa que agrada muito a Markus Krosche: o dirigente alemão está prestes a se tornar a primeira "contratação" de olho na janela de inverno de 2027 e começará a exercer o cargo de diretor técnico.

O TALENTO DO QPR E A CONCORRÊNCIA DO EINTRACHT - Na mira está o ponta de 17 anos que atua no QPR, da Championship inglesa: uma aposta para o futuro, com o jovem já sendo monitorado, conforme confirmou a Sky Sports News, em meio à concorrência do Eintracht Frankfurt, ex-clube de Krosche, que entrou na disputa. O talento galês, que pode jogar pelas duas pontas, teve um crescimento exponencial nos últimos meses, tanto que agora é titular no QPR.

DO ARSENAL À EUROPA - Scarlett disputou cinco partidas na Championship e atraiu a atenção de vários olheiros graças à qualidade técnica e à versatilidade. Em abril de 2025, deixou as categorias de base do Arsenal para se transferir ao Queens Park Rangers, também em Londres, e conquistou seu espaço entre os profissionais.

A SELEÇÃO E O MILAN DE KROSCHE - Apesar da pouca idade, ele já passou a integrar a seleção sub-21 do País de Gales: para o Milan, portanto, é um jogador a ser acompanhado de olho no futuro, em linha com a atenção dada aos talentos emergentes do cenário internacional. -